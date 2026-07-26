潮新闻 2026-07-26 16:37:23

7月24日至26日，“清凉文成 消暑计划”2026文成文旅（杭州）夏季推介会在浙江展览馆与湖滨in77双场联动启幕。

当杭城热浪裹挟着闷湿空气席卷街巷，一场跨越山海的清凉之约正悄然开启。7月24日至26日，“清凉文成 消暑计划”2026文成文旅（杭州）夏季推介会在浙江展览馆与湖滨in77双场联动启幕。

文成县委宣传部供图

本次活动将文成21℃天然凉境、伯温千年文脉、畲族非遗风情、侨乡烟火美食及低空未来科技五大核心体验“搬”至杭州城市中心，以“推介会+产业对接+湖滨市集”的创新模式，为杭州市民与游客打造一站式浙南避暑新体验，现场不仅备下了超5000份“福气满满包”及重磅文旅惠民福利，更诚邀杭州市民走出闷热街巷，在沉浸式互动中一键解锁21℃的清凉与惬意，奔赴一场刚刚好的夏日浪漫。

7月24日上午，“清凉文成 消暑计划”2026文成文旅（杭州）夏季推介会在浙江展览馆启幕。百丈漈武侠大会热场表演瞬间点燃全场江湖氛围。文成县领导发出“来文成，就成了”的诚挚邀约，并现场推介文成优质文旅资源。多家文旅企业代表依次登台，从产业实践的角度分享文成文旅的独特魅力。

在推介会现场，“福气满满包”的发布备受瞩目。这份福利包内含六大好礼：交通券提供动车站往返景区免费接驳；门票券涵盖百丈漈与铜铃山双景区免费游玩；滑雪券可享室内滑雪特惠仅需88元；咖啡券可兑换侨乡意式咖啡；餐饮券让畲族长桌宴特惠至每位40元；酒店券提供合作酒店7折、民宿低至6折的住宿优惠。

文成县委宣传部供图

在推介会场外，为期三天的湖滨in77市集接力开启。7月24日至26日，市集每天10:30至20:00不间断开放，以“刚刚好”的夏日浪漫打造沉浸式文旅消费新场景，让市民游客在38℃的杭州，一键穿越至21℃的文成秘境。

步入市集，仿佛瞬间坠入一场跨越时空的“明朝江湖”。6米长的伯温文化长卷徐徐展开，手持羽扇的刘伯温NPC全天驻场，游客不仅能上台抽签测一测“神机妙算”，还能与汉服NPC来一场“诗词飞花令”，对出文成相关诗句就能把国风荷花伴手礼和限量文创抱回家。

“天然空调”直接被搬到了现场——微缩百丈漈瀑布装置搭配雾森冷感通道，踏入瞬间体感直降5℃，一秒隔绝室外燥热。现场不仅发放百丈漈、铜铃山双景区免费门票券，室内滑雪项目领券还可立减100元，轻松实现“避暑+冰雪”的双重体验。

在风味与风情的交织中，文成的烟火气愈发浓郁。畲族长桌宴凭餐饮券仅需40元，绿豆腐、糯米山药等本土小吃免费试吃，侨乡意式咖啡专区更是让“左手伯温烧饼、右手意式浓缩”的跨界风味成为打卡焦点。

文成县委宣传部供图

晚间，畲族T台秀、非遗传承人彩带编织与银器锻造活态展示、竹竿舞互动轮番上演，让山哈美学在都市街头鲜活绽放。

“CityFly·文成”低空经济专区陈列的载人无人机真机，以及飞跃百丈漈空中观光路线的推介，将传统山水文旅与前沿航空科技完美结合，成为最具未来感的打卡点。

市集福利全面拉满，到场参与互动即可领取“福气满满包”，六大福利为您节约出游成本。小丑巡游、侠客互动、脱口秀游戏、乐队弹唱等舞台环节持续派送刘伯温文创、特色农产及文旅优惠券，让“福气”无处不在。

来 源：潮新闻

原标题： 从38℃杭州穿越到21℃秘境，清凉文成消暑计划邀你来开启

记者 尤建明 通讯员 陈轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com