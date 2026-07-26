瓯海新闻网 2026-07-26 17:45:19

孩子们在家长的陪同下，通过观看沙盘、聆听讲解，并在老艺人指导下体验古法造纸技艺，沉浸式感受千年造纸文化的传承与魅力，乐享暑假生活。

7月23日，瓯海区泽雅镇传统造纸专题展示馆开展非遗研学活动，孩子们在家长的陪同下，通过观看沙盘、聆听讲解，并在老艺人指导下体验古法造纸技艺，沉浸式感受千年造纸文化的传承与魅力，乐享暑假生活。 来 源：瓯海新闻网 原标题： 暑期非遗研学热，沉浸式体验纸山文化 记者 陈明铭 本文转自：温州新闻网 66wz.com

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