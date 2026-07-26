潮新闻 2026-07-26 18:55:00

常言道“热在中伏”，副热带高压格外应景，把浙江的暑气蒸腾到了极致。

昨天是中伏第一天。常言道“热在中伏”，副热带高压格外应景，把浙江的暑气蒸腾到了极致。

台风“红霞”虽已登陆北上，但由于副热带高压增强，浙江并没有“蹭”到几分降温。预计从29日起，浙江高温强度还将加码，最高气温会达到39℃及以上，而且从早热到晚。大家要警惕“热带夜”增多带来的健康风险。

西湖边 里尔 摄

“红霞”登陆，杭州为何降温有限

今早10时，全省大部气温齐刷刷突破30℃大关，午后更是高温一片。这样的晴热天气让人只想躲进空调房。

盛夏降温两大利器，就是雷阵雨和台风。

台风“红霞”已于今天（26日）凌晨3点50分前后在广东省惠州市惠东县平海镇沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（45米/秒，强台风级），中心最低气压955百帕。“红霞”超越了台风“美莎克”、台风“巴威”，成为今年以来登陆我国的最强台风。

“红霞”登陆后，将深入内陆，其环流将长时间停留在陆地，不仅广东、福建，连江西、湖南、湖北、河南等地也将被影响。

“红霞”虽然对浙江没有直接影响，但其外围环流提供了水汽条件。今明两天，浙江受偏南气流影响，浙中南地区的阵雨雷雨条件转好，雷阵雨落区重点关注浙西一带，尤其是衢州、杭州西部、丽水等地。后天，浙西和东南沿海地区雷阵雨条件较好，较其他地区会稍明显些。但其他地区被副热带高压牢牢掌控，延续晴热+午后分散性雷阵雨模式。

杭州市气象台分析，由于台风移动方向受大尺度环流如副热带高压、西风槽、季风等支配，这些天气系统本身在不断变化，台风路径的不确定性会显著增大。本次台风“红霞”对杭州降温作用有限，是因为副热带高压小幅增强西伸，牢牢挡住了台风外围水汽。

今天上午，“红霞”不断北上之时，外围云系逐渐覆盖到杭州。不过，这些云系位于台风最边缘，薄且分散，水汽含量不够多，无法带来大范围雨水。

今天杭州大部分地区仍是晴热高温天气，只有局部有阵雨或雷雨天气，杭州西部的淳安、临安、建德等地雷雨范围会大些。

29日起高温升级，达39℃及以上

7月上旬至8月下旬，通常是浙江一年中最热时段。浙江省气象台预计，本月29日开始，副热带高压继续加强，牢牢控制我省，热力还将再升级，届时最高气温会达到39℃及以上。

杭州从29日开始，高温强度加码，最高气温要飙到38~39℃。

中期来看，8月2日至4日，副热带高压略有减弱东退。受副高边缘影响，我省午后多分散性雷阵雨，浙中南一带要特别注意。

西湖边 里尔 摄

总之，热辣的中伏刚开了个头，这场高温持久战，我们得慢慢熬。

杭州夜晚越来越热，合理使用空调有助健康

白天烧烤，夜间焖蒸，暑热24小时不打烊，昨天中国天气网首次发布从早热到晚的全国“热带夜”指数地图，杭州榜上有名。

中国天气网表示，高温天气增多同时，中东部地区空气湿度大，桑拿天上线，多地夜间最低气温可超25℃，从早热到晚。

在我国，这种夜间最低气温高于25℃的现象，被称为“热带夜”，最低气温超过28℃，属于“超级热带夜”。杭州最近就在这两个“群聊”里横跳，热到难以入睡。

中国天气网统计气象大数据发现，四川盆地至江南、江淮等地不少地方“热带夜”日数越来越多。1961年以来，福州、南昌、上海、重庆、杭州最低气温达到25℃及以上的日数总体呈现上升的趋势，尤其是2021年之后“热带夜”日数明显增多，夜晚越来越热。其中，2021年至2025年福州以年均98.8天的“热带夜”高居首位，杭州以70天位列第五。

图源：中国天气网

“热带夜”的出现，直接干扰人体夜间的正常散热与休整，是威胁公共健康的关键夜间风险因素。世界气象组织指出，要警惕“热带夜”带来的健康风险。

在评估热浪健康影响时，夜间最低气温往往比白天最高气温更具参考意义。这是因为，夜间往往是夏季一天中最凉爽的时段，如果夜间温度过高，会阻碍身体散热，无法通过降温来休整，不仅易导致入睡困难、睡眠质量下降，还可能增加心血管系统负担，出现热衰竭、热射病等中暑症状，威胁人体健康。

气象部门温馨提示，“热带夜”频发，科学降温尤为关键，合理使用空调有助于维持室内适宜的温度和湿度，降低健康风险。

来 源：潮新闻

原标题： 下周浙江要冲39℃，最难熬的“热带夜”，你一定要顶住

记者 方力

本文转自：温州新闻网 66wz.com