乐清新闻网 2026-07-26 19:00:03

昨日午后，在翁垟街道九房社区，新投用的“翁情暖阳”民生服务综合体内，十余位老人正围坐着看电视、拉家常，欢声笑语萦绕其间。年过七旬的村民陈余光感慨：“改造后这里大变样，地方干净敞亮，邻里们都喜欢过来坐坐。”

谁能想到，这处建筑面积约800平方米的服务空间，原为翁垟第一小学附属校舍。校舍闲置多年，因建成年代较早、建筑逐渐老化，被鉴定为危房。“我们坚持存量优化、功能再造，不搞大拆大建。”翁垟街道相关负责人介绍，去年4月，街道积极联动区域内企业和爱心人士参与共建，通过加固建筑主体、重塑空间布局，让闲置校舍重新“活”起来，成为面向“一老、一小、一困、一残”等重点群体的综合服务阵地。

昔日书声琅琅，如今暖意融融。焕新后的民生服务综合体，正以另一种方式服务周边群众。在这里，老人可享受助餐休憩、日间照料、中医康养和康复训练；儿童和家长可参与幼儿活动、成长陪伴和妇女学堂；困难群众和残疾人能获得暖心帮扶；周边居民能走进多功能空间，参加文化课堂、社区议事和邻里活动……不同年龄、不同需求的人群，推开同一扇门，便接入多元服务，令“翁情”触手可及。

闲置校舍再利用，翁垟街道的实践并非个例。随着城镇化进程加快和农村适龄学童减少，乐清部分乡村小学陆续空置。一边是闲置校舍“晒太阳”，一边是民生项目“等地用”，这样的“两难”正在被一步步破解。

在乐清城区，原本闲置的乐清市二中宿舍，通过变更土地用途、划转资产产权、公开招标选定运营方等举措，被改造为集智慧照护、居家服务、康复护理于一体的综合养老机构，设置床位270张。该项目不仅弥补了城区专业化养老服务的短板，更探索出一条盘活闲置资源、引入市场化主体，推行公建民营的可复制路径。

而在天成街道，由原天成二小改建的合馨养老院则走出另一条路。院长林建斌本是一名基层医生，自投百余万元深耕运营，以医养结合为特色，悉心照料每位老人的健康，养老院床位常年供不应求，成为基层办养老的生动样本。

光伏项目、康养服务、共富工坊……从乡村到城区，从政府主导到社会参与，闲置校舍“变与用”的探索在持续。它们不再是被遗忘的角落，而是一处处被重新点亮的空间，承载着民生的温度，也蕴藏着发展的潜能。

来 源：乐清新闻网

原标题： 闲置校舍“再就业” 乐清探索民生服务新空间

记者 吴秋秋 通讯员 王俊

本文转自：温州新闻网 66wz.com