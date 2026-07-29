日本熊本地震已致13人死亡 近万人避难
新华网 2026-07-29 10:54:00
日本首相高市早苗29日在首相官邸说，截至当地时间上午8时30分，熊本县地震造成的死亡人数已达13人。
据日本媒体报道，28日在熊本县发生的地震还造成多人受伤，多处房屋倒塌、人员被困，具体情况正在确认中。
地震造成大范围停电和交通中断。截至29日早晨，熊本县内已有超过9800人避难，约3.7万户停电。九州新干线29日从首班车起全线暂停运行。
综合日本媒体消息，强震后发生爆炸并坍塌的熊本县嘉岛町一处大型商业设施内，已确认两名女性死亡。熊本县八代市一名从倒塌房屋中救出并送医的人员也已死亡。日本制纸集团位于八代市的工厂烟囱折断倒塌，造成2人处于心肺停止状态、2人重伤，另有7人下落不明。当地警方和消防部门仍在进行搜救。
当地时间28日16时27分许，熊本县发生7.1级地震。日本气象厅数据显示，截至记者发稿时，灾区余震仍在持续，3级以上地震已发生数十次。
来 源：新华网
原标题： 日本熊本地震已致13人死亡 近万人避难
记者 李子越 陈泽安
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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