进入高峰期！温州一男子被蜂蜇后过敏休克
被马蜂蜇一下，能出什么事儿？！可别小看这些个头不大的小飞虫，它们偏偏有着“夺命一蜇”的凶名。市民王先生，就亲历了一回惊险时刻。
男子被蜂蜇后过敏休克
7月21日中午，市区的王先生从阳台取下晾晒好的衣服准备穿上，不料刚套上身，背部便传来一阵剧痛——原来一只马蜂正藏在衣袖内，狠狠叮了他一口。
起初他并未太在意，可没过多久，全身开始出现散在皮疹，皮肤泛红、瘙痒难忍。意识到情况不对，他自行前往附近诊所就诊。
诊所给予抗过敏治疗后，症状却未见明显缓解，血压仍低于正常值，皮疹也无好转迹象，于是拨打了120。急救医生赶到后，经现场评估，初步判断为过敏性休克，立即予以急救处置，随后将王先生安全转送至就近专科医院进一步救治。
夏季高发，多重危害要注意
民间俗称的马蜂，学名胡蜂。
夏季是马蜂活动的高峰期，8—10月是风险顶峰。马蜂会到处“安营扎寨”,给市民带来不少困扰。
绝不能轻视小小蜂蜇带来的致命风险。
胡蜂蜇伤多重危害，全身过敏为首要致死原因。被蜂蜇伤后轻者仅局部出现红肿、疼痛、灼热感等，也可有水疱、瘀斑、局部淋巴结肿大，数小时至1—2小时后可自行消退；如果是群蜂蜇伤多处，有可能出现发热、头晕、头痛、恶心、呕吐、过敏反应如皮肤荨麻疹、喉头水肿、呼吸困难、心率增快，严重者血压下降，发生过敏性休克，严重者可致多器官功能障碍综合征。
被蜂蜇伤怎么处理
五步骤掌握急救法：
①确认现场对您和被叮咬或咬伤者都是安全的。
②如果被蜜蜂蛰伤，请用硬而钝的物体（如信用卡、公交卡、身份证等）刮出而不是挤出鳌刺和毒囊。胡蜂蛰后无刺可拔，就不要浪费时间找刺了。
③用清水、生理盐水冲洗创面。
④用毛巾裹住一袋冰水，将其置于伤口部位，但不超过20分钟。
⑤如果出现严重过敏反应，比如严重皮肤红肿、瘙痒、咽喉部梗阻、呼吸困难、意识丧失等，立即马上送附近医院抢救或者拨打120。
注意！如果是被一群蜂攻击，身上很多处伤，即使暂时没有出现意识障碍、呼吸困难等过敏反应，也要赶快送医院就诊。
预防蜂蜇伤实用要点
1.户外作业、游玩尽量穿长袖长裤，避开红、黄等鲜艳衣物，佩戴帽子、手套，减少皮肤裸露；养蜂从业者必须全套防护再作业；
2.不要主动拍打、追逐蜂群，被蜂群攻击时，应尽快用衣物包裹暴露部位，可蹲伏不动；严禁私自触碰、摘除马蜂窝，教育儿童远离蜂巢；偶遇蜂群快速安静避让；
3.夏秋季郊外草木茂盛区域胡蜂活跃，进山、踏青做好全身遮挡；
4.不慎惊扰蜂群时，立刻躲进房屋关好门窗；来不及撤离则就地趴下，用衣物遮盖头、手等暴露部位，减少攻击面积；
5.若不慎被蜇，第一时间检查皮肤有无毒刺并清理，清水冲洗伤口，全程留意身体有无不适。
来 源：温州市急救中心
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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