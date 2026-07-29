新华网 2026-07-29 11:21:54

一名海湾地区消息人士28日披露，阿曼向伊朗提出了一项联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，通行海峡的船只可基于自愿原则捐款。目前，阿曼和伊朗官方均未证实这一消息。

一名海湾地区消息人士28日披露，阿曼向伊朗提出了一项联合管理霍尔木兹海峡航运的地区机制，通行海峡的船只可基于自愿原则捐款。目前，阿曼和伊朗官方均未证实这一消息。

这名不愿公开姓名的消息人士告诉路透社，新机制参考马六甲海峡的管理办法，使用方自愿向维护航道的相关基金捐款，用于环境保护和搜救工作等。阿曼的最新提议得到了一些地区国家支持。暂不清楚伊朗会如何回应这一提议。

这是6月20日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的霍尔木兹海峡南侧水域。新华社记者温新年摄

伊朗外交部长阿拉格齐27日与阿曼以及沙特阿拉伯外交大臣分别通话，讨论霍尔木兹海峡事宜。根据伊朗外交部发表的声明，阿拉格齐在通话中强调“加强合作的必要性”。

阿曼外交代表团24日抵达伊朗首都德黑兰。据伊朗媒体报道，此访旨在建立霍尔木兹海峡航运管理的适当机制。

据伊朗迈赫尔通讯社26日报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼就管理霍尔木兹海峡安全航运的共同原则及操作机制进行讨论，会谈“富有成效并取得一些进展”。他说，阿曼代表团已于25日离开德黑兰，但双方技术和政治磋商仍将继续。

国际市场服务机构克普勒公司数据显示，尽管美国和伊朗暂停相互袭击，24日至26日，霍尔木兹海峡的每日货船通行量均为个位数。另据伊朗知情官员消息，27日凌晨，有6艘关闭导航和定位系统的船只试图经霍尔木兹海峡南部一条“非法且不安全”的航道航行，其中1艘发生事故，其余船只被“引导”返回波斯湾。

来 源：新华网

原标题： 消息人士：阿曼提出联合管理霍尔木兹海峡新机制

记者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com