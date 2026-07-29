新华网 2026-07-29 11:23:20

到访美国的以色列总理内塔尼亚胡将于28日在白宫与美国总统特朗普会谈。

到访美国的以色列总理内塔尼亚胡将于28日在白宫与美国总统特朗普会谈。以色列媒体预计，内塔尼亚胡可能难以说服特朗普重启对伊朗大规模军事行动，但如果能在与沙特阿拉伯关系正常化问题上取得进展，就是“政治胜利”。

据多家以色列媒体报道，内塔尼亚胡此行将向特朗普提供伊朗“恢复军事与核能力”方面的最新情报，意图让美国重回战事。不过，前任美驻以大使托马斯·奈德斯表示，这并非易事。

2025年9月29日，在美国首都华盛顿白宫，美国总统特朗普（右）与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行会谈。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

以色列定于10月举行议会选举，美国11月举行国会中期选举。《以色列时报》27日报道说，当前，内塔尼亚胡和特朗普在伊朗问题上的利益相悖。内塔尼亚胡需要展示强硬，以争取选民支持；特朗普则需解决美国选民关注的能源价格上涨等国内经济问题。任何对伊朗的大规模军事行动几乎都将导致全球能源运输大动脉霍尔木兹海峡陷入事实性关闭。对特朗普而言，中期选举前能源价格飙升将是一场“噩梦”。

另据美国媒体报道，特朗普的顾问团队反对进一步升级紧张局势，因为这将导致多重负面影响，包括美军弹药库存深度消耗、战事影响进一步外溢从而加剧与中东盟友的嫌隙等。

特朗普27日告诉媒体，在伊朗问题上，他与内塔尼亚胡的立场“有一些分歧，但总体来说非常接近”。

2025年9月29日，在美国首都华盛顿白宫，美国总统特朗普（左）迎接到访的以色列总理内塔尼亚胡。新华社记者胡友松摄

据白宫发布的消息，除伊朗战事外，特朗普与内塔尼亚胡还将讨论有关以色列与阿拉伯国家关系正常化的“亚伯拉罕协议”以及美以和黎巴嫩先前达成的三方框架协议进展。

按《以色列时报》说法，只要能在与沙特阿拉伯关系正常化上取得进展，内塔尼亚胡就得到了他急需的“政治胜利”。

“亚伯拉罕协议”是以色列政府同阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等阿拉伯国家签署、意在快速推进以色列与阿拉伯国家关系正常化的协议。沙特此前多次拒绝加入该协议。

去年11月，沙特王储穆罕默德到访白宫期间，特朗普曾“强烈要求”沙特加入“亚伯拉罕协议”，但遭拒绝。穆罕默德王储当时直言，以色列在巴勒斯坦加沙地带的军事行动导致沙特国内反以情绪高涨，目前不会接受与以色列实现关系正常化。

本月22日，美国和沙特能源部门分别发表声明宣布，两国已签署一项和平利用核能的合作协议。特朗普随后表示，该协议将获得批准，但前提条件是沙特加入“亚伯拉罕协议”。而这一前提条件在美沙两国先前发表的声明中均未提及。

来 源：新华网

原标题： 美以领导人再会晤 谈不拢伊朗谈沙特？

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com