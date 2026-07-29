“跨界”融合 深挖“体验”，多地出招扩大暑期消费

新华网 2026-07-29 11:24:51

药浴温养、药膳调补，深山里有了避暑“新花样”；穿旗袍、赏技艺，传统文化融入了沉浸体验；爬坡上坎、临崖品茶，游客在“成为当地人”的向往中为体验付费……今年暑期，“跨界”“体验”成为消费的高频词。

药浴温养、药膳调补，深山里有了避暑“新花样”；穿旗袍、赏技艺，传统文化融入了沉浸体验；爬坡上坎、临崖品茶，游客在“成为当地人”的向往中为体验付费……今年暑期，“跨界”“体验”成为消费的高频词。

7月，国务院批复同意《扩大消费“十五五”规划》，提出扩大消费坚持民生为大，聚焦文旅、健康等居民消费升级需求；坚持改革创新，作出促进服务消费、培育体验式消费等制度安排。记者看到，多地以“跨界”融合破题、以“体验”消费作答，“各出妙招”扩大暑期消费。

中外游客在中国·重庆中医药文化国际交流（体验）中心体验中药香囊制作。（受访者供图）

“白天党参松茸炖乌鸡汤温胃滋补，晚上泡艾草祛湿排毒，这个假期快乐且健康！”在重庆市城口县河鱼乡望舒·喜悦秘境药旅融合酒店，陕西安康游客牟益增正在体验特色药膳，“这里不仅能避暑，AI中医体测、中医养生按摩、滋补药膳应有尽有。”他说，自己本就计划在河鱼乡住两三天，结果待了一周仍不想走。

眼下，这样的“文旅+康养”跨界探索正在多地展开。“今年创新推出‘温泉+中医药+康养’模式，为传统文旅消费注入健康新内涵。”长白山华美胜地度假区市场总监类雁文说，度假区还构建美体香氛、中医体质调理、功效理疗等产品线，截至7月27日，度假区暑期收入同比增长38%。

这个暑期，“跨界”供给更好满足人们日益增长的对品质生活的需求。吉林延边打造“赛事+文旅”“赛事+民俗”模式，推出“一张票根的请柬”惠民活动，游客凭“东北超”票根可享免门票、半价游等；重庆渝中区打造中国·重庆中医药文化国际交流（体验）中心，集文化博览、诊疗体验、研学展销于一体，自7月23日开业以来前3日接待总人数达2000人次；上海推动“科技”“户外”等元素融入亲子游，打造“辰山奇妙夜”夏令营、天文博物馆夜间观测等特色产品，撬动暑期亲子家庭旅游消费……

“跨界融合的核心是让居民消费从‘有没有’向‘好不好’升级。”中国旅游研究院院长戴斌说，中央和地方一系列务实举措，推动政策资源向文旅、健康等惠民消费领域倾斜。

7月18日，在“东北超”延边赛场中场时段，本土“明太鱼啦啦队”上演特色舞蹈。（陈延龙 摄）

除了丰富“跨界”玩法，越来越多消费者不满足于“走马观花”式打卡旅行，追求更有温度和个性的深度体验。记者看到，深挖本土特色资源、创新体验式消费等业态模式场景，成为多地扩大暑期消费的有力“法宝”。

走进上海市群众艺术馆，正在参观“潮韵6·6上海海派旗袍月艺术展”的“90后”上海市民李琳发出赞叹：“太美了！我领略到真正的上海韵味。”展览陈列近百套海派旗袍及配饰精品，追溯海派旗袍百年来的发展演变轨迹，涵盖现当代职业旗袍、生活旗袍、礼服旗袍等丰富类别，展示了海派旗袍制作技艺、中式服装制作技艺等多个非物质文化遗产代表性项目。

今年暑期，上海市非物质文化遗产保护中心等围绕旗袍展推出“旗袍秀”展演、旗袍市集以及国潮文创设计大赛等公共文化活动。上海市文化和旅游局非物质文化遗产处处长陈平介绍，海派旗袍展既让人们通过穿搭旗袍与非遗产生情感共鸣，也助力促进服装、配饰、香氛等与“美”相关的消费。

游客在上海市群众艺术馆参观海派旗袍展。新华社记者陈爱平 摄

今夏，在重庆，“慢生活”体验受到广大市民、游客青睐。江苏游客祁琪的此次重庆之旅，抛弃“特种兵式”打卡网红景点，选择花一周时间探访一条条颇具特色的山城步道。在鹅岭栈桥上淘特色文创，去山城巷看沉浸式戏剧，在戴家巷崖壁步道边江景火锅店看江上余晖、与当地居民一起看露天电影……祁琪感慨，“在山城沉浸式当一天重庆人”让自己更能读懂这座城市。

近年来，重庆着力推进山城步道网络建设，已累计建成山城步道800多公里。这些步道将散落的历史碎片、生活街区和商业中心巧妙编织，成为焕新业态的“活力线”。数据显示，今年上半年，山城巷传统风貌区总客流量同比增长20.4%。

游客在重庆戴家巷崖壁步道体验“慢生活”。（罗云希 摄）

从“赶场子”转向“做当地人”，不再只是匆匆打卡，而是“慢下来”“走进去”——体验式消费趋势在这个暑期更加鲜明。安徽九华山推出银发旅居，7天6晚的行程里，银发学员在山间学习五禽戏，在寺院体验素斋文化，学习与休养交替进行；四川泸州市泸县打造沉浸式文旅IP“泸县宋宴”，将宋韵文化与餐饮、演艺、民俗体验融合；江西景德镇陶阳里历史文化旅游区内，游客头戴虚拟现实设备“穿越”至明清窑火繁盛的制瓷现场，亲手体验陶瓷拉坯上釉……

“今年暑期消费的一大亮点，是消费需求从物质满足加速转向精神共鸣。”中国旅游研究院长江旅游研究基地首席专家罗兹柏说，各地在“跨界融合”与“体验消费”上做文章，正是精准捕捉到了这一变化。从国家层面出台政策加强制度安排，到各地因地制宜推出新举措，促进消费提质惠民、推动形成更高水平更具活力消费市场的路径正变得越来越清晰。

来 源：新华网

原标题： “跨界”融合 深挖“体验”，多地出招扩大暑期消费

记者 李晓婷、陈爱平、王帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com