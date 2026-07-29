唱游温州 瓯K一夏！2026温州城市歌王“瓯K”大赛正式启动啦！

2026-07-29 19:26:39

7月29日，“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛在温州园博园中国馆正式启动——一场专属于普通人的全民歌唱盛会，就此正式唱响。

本次赛事由中共温州市委宣传部、温州市新闻传媒中心、温州市文广旅局主办，各县（市、区）委宣传部、各县（市、区）融媒体中心、各县（市、区）文广旅体局承办。主要办赛目的是以打造“瓯K”大赛这一温州特色群众文化IP为核心，搭建全民音乐竞演平台，大力营造“人人可唱、人人爱唱”的良好生态，赛期将持续2个月左右，奖金丰厚。

启动仪式分“意”“启”两大篇章，层层递进、氛围感十足。“意·让每一种声音都被听见”环节，大赛主题曲《永远瓯K》率先唱响，各县域啦啦队与舞台互动合唱，活力满满的劲歌热舞瞬间点燃现场氛围。赛事主创团队现场对外发布全新视觉体系与完整赛程赛制。各界打CALL宣传片中，来自社会各界的祝福与期待汇聚成一股暖流和深切期待；市民代表、各县域战队领队依次上台分享心声，以普通人的视角诉说着对这场本土音乐赛事的满心期待。

市民代表林伟杰在现场分享了自己的音乐故事。作为温州广播的老朋友，他曾参加2017年温州广播举办的歌唱比赛，多年来始终保持着对音乐的热爱。此次“瓯K”大赛倒计时宣传海报发布后，他第一时间通过后台咨询报名，并表示要争取成为首批参赛选手。“无论是在舞台上唱歌、表演，还是在教室里从事声乐教学，热爱与坚持始终是我的初心。”林伟杰说，希望通过“瓯K”大赛与更多歌唱爱好者交流切磋，在属于普通人的舞台上唱出热爱、唱响梦想。

启动现场，中共温州市委宣传部虞立清常务副部长、温州市新闻传媒中心党委书记、主任季洪海、温州市文化广电旅游局局长杨明明为各县（市、区）战队领队授旗，12支县域战队领队接过队旗，摇旗高喊“唱游温州 瓯K一夏”口号，声浪浩荡、气势昂扬；随后现场开展抽签，敲定各战队首轮出场顺序；赛事合作商代表现场获授牌。

“启·声音点亮温州”将仪式推向高潮——在全场嘉宾、观众的共同见证下，中共温州市委常委、宣传部部长王彩莲、中共温州市委宣传部常务副部长虞立清、中共温州市委宣传部副部长黄朝钦、温州市新闻传媒中心党委书记、主任季洪海、温州市新闻传媒中心党委副书记、总编辑 缪磊、温州市文化广电旅游局局长 杨明明一同上台按下启动柱。伴随着象征赛事最高荣誉的冠军奖杯缓缓升起，大赛主题曲再次悠扬奏响。12 支县域战队领队手持队旗，携手啦啦队队长、赛事项目团队依次登台，与各位领导嘉宾共同见证属于温州全民音乐舞台的全新启航时刻。

独乐乐不如众乐乐，是“瓯K”最温暖的注脚。本次大赛面向所有符合大赛参赛资格的歌唱爱好者开放，分县域团体积分赛（团体赛）和全民个人街巷赛（个人赛）双赛道，独立竞技、分别评奖。团体赛以12个县（市、区）为单位组建战队，依托乐清雁荡山、永嘉楠溪江、泰顺廊桥等本地文旅IP命名，每支战队由4名通过县域选拔突围的实力选手、1名领队和1名网络达人共同组成。个人赛不限户籍地域，全国年满 18 周岁的歌唱爱好者，符合大赛参赛资格要求的群众均可报名；参赛渠道分为线上、线下两类：线上选手可发布演唱短视频至个人抖音账号，带上赛事官方指定话题参与征集；线下可前往公园路、梧田老街等特色点位的 “瓯 K” 巴士、露天舞台现场登台竞演。

零门槛参赛，是“瓯K”最鲜明的态度。个人赛创新推出“一张身份证、一张机票、车票（动车票或高铁票）”参赛机制——本地市民凭有效身份证件即可报名；外地来温人员凭身份证件及赛事期间来温交通凭证（机票、动车票、高铁票等，任选其一）即可参赛。一张证、一张票就能换取亮相的机会，让每一位到访温州的游客，都拥有放声歌唱的舞台。

本次大赛将历经海选、晋级赛与复活赛的层层角逐，最终在今年金秋迎来巅峰对决。团体赛前三名和MVP奖将分获5万元、3万元、2万元、1万元奖金；个人赛前三名将分别获3万元、2万元、1万元奖金，还另设最佳人气奖、最佳创意奖、最佳风采奖各1名，奖金2000元。不止于赛场上的荣誉——所有获奖选手将入选温州市新大众文艺人才库，优先推荐参演省市级文艺活动；优质原创曲目将录制专辑上线主流音乐平台。

本次赛事全程坚持公开、公平、公正原则，集结专业声乐艺术家、资深音乐制作人组建评审人才库，并严格执行评委地域回避制度；采用评委打分与网络投票相结合的综合评分制；仲裁委员会与公证机构全程介入，主动接受全社会监督，打造透明规范的阳光赛事。

“唱游温州 瓯K一夏”2026温州城市歌王“瓯K”大赛个人赛线下官方报名通道将于8月2日开启，市民可实时关注“瓯K大赛官号”微信公众号报名参赛。

此次大赛为广大音乐爱好者搭建了展示自我、唱响温州的舞台，也得到了社会各界和合作伙伴的大力支持。赛事全程冠名单位正新鸡排将在全国万家门店推出“瓯K套餐”，并通过门店电视屏同步播放大赛宣传片，让“瓯K”的歌声走进更多城市消费场景，为温州文化事业发展和城市活力提升贡献品牌力量。今世缘国缘V3作为本次大赛的特约战略合作伙伴，为晋级选手和人气选手分别准备了晋级礼品和国缘高光喝彩大奖。温州乐园旅游度假区也为本次大赛提供了包括景区门票、特色演出门票及餐饮住宿在内的优惠大礼包。作为本次赛事重要合作伙伴，蔚来乐道将全程做好赛事保障与品牌助力，温州各家乐道门店也将面向参赛选手和音乐爱好者开放车载K歌体验，欢迎大家到店打卡练歌。后续，更多赛事联动和现场福利也将陆续推出，敬请期待。（详见下图）

本文转自：温州新闻网 66wz.com