温州日报 2026-07-30 07:57:54

“八一”建军节即将到来之际，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠等市四套班子领导连日来走访慰问驻温部队官兵和部分军队离退休干部等优抚对象，向大家致以节日问候和崇高敬意，感谢他们为党和国家事业、地方经济社会发展作出的贡献。

温州网讯 “八一”建军节即将到来之际，张振丰、张文杰、张加波、施艾珠等市四套班子领导连日来走访慰问驻温部队官兵和部分军队离退休干部等优抚对象，向大家致以节日问候和崇高敬意，感谢他们为党和国家事业、地方经济社会发展作出的贡献。

省委常委、市委书记张振丰来到解放军驻温某部，走访看望部队官兵，向大家致以节日问候和美好祝愿。张振丰说，近年来温州经济发展向上向好、社会大局平安稳定，离不开广大驻温部队官兵的辛勤付出与大力支持。希望驻温部队深学细悟习近平强军思想，扎实开展练兵备战，练就过硬本领，积极投身地方经济社会发展，为助力温州做强“一圈一极一中心”再立新功。市委市政府将一如既往地支持国防和军队现代化建设，推动深化军地协作、军地互促，传承弘扬双拥光荣传统，千方百计为部队官兵排忧解难，不断巩固发展坚如磐石的军政军民团结。

“革命烈士为党和国家事业献出了宝贵的生命,党和人民永远不会忘记。”在龙湾区走访看望烈士遗属时，张振丰认真聆听烈士光荣事迹，细致询问老人日常起居与家庭情况，嘱托老人多多保重身体、安享幸福晚年。在现役军人姜炜博家中，张振丰倾听其父母分享儿子军旅生活的荣光与喜悦，对其在部队建功立业、为家乡增光添彩表示祝贺。慰问中，张振丰叮嘱属地和部门要落实落细抚恤措施，把温暖关怀送到优抚对象心坎上；要营造“一人当兵、全家光荣”的浓厚氛围，让广大官兵心无旁骛扎根军营、矢志不渝投身国防，厚植尊军崇军爱军拥军的社会风尚。

市委副书记、市长张文杰先后来到温州军分区、联勤保障部队第906医院温州医疗区、武警某部，向部队官兵、军队医务工作者以及住院伤病员致以节日问候。在温州军分区，张文杰说，长期以来，广大部队官兵积极投身防汛防台、应急处突等急难险重任务，全力守护群众生命财产安全。希望大家深入贯彻习近平强军思想，坚持政治引领，强化练兵备战，更好服务地方经济发展、保障百姓安居乐业。温州将一如既往支持国防和军队建设，用心用情办实事解难题，共谱军民鱼水情深、军地融合发展新篇章。在联勤保障部队第906医院温州医疗区，张文杰叮嘱住院伤病员注意休息、安心静养，争取早日康复；希望医院发扬优良传统、提升医疗水平，为军队建设和人民健康贡献力量。在武警某部，张文杰希望广大官兵坚守岗位、履职尽责，持续加强队伍建设、增强业务能力，筑牢海上安全防线。

市人大常委会主任张加波先后走访省军区温州离职干部休养所、市军队离休退休干部休养所，向军队离退休干部们致以节日的问候，与大家亲切交谈，感谢他们在各个时期为温州发展作出的重要贡献。张加波表示，温州的发展离不开老同志们的持续支持，希望大家保重身体、保持身心愉悦年，同时一如既往关心军队建设和地方发展，多提宝贵意见和建议，为温州高质量发展贡献智慧力量。属地部门要做好拥军优属工作，凝聚全社会关心国防、关爱军人的强大合力。

市政协主席施艾珠先后来到温州军代室、武警温州支队，详细了解部队官兵工作、训练和生活情况，向他们致以节日问候，感谢大家长期以来为地方经济发展和社会和谐稳定作出的积极贡献。施艾珠表示，广大官兵始终围绕中心、服务大局，在抢险救灾、应急处突等急难险重任务中闻令而动、冲锋在前，以实际行动守护了温州平安。勉励大家继续发扬人民军队的光荣传统和优良作风，永葆军人本色，勇于担当作为，为温州高质量发展和群众安居乐业提供坚实保障。

市领导吕伯军、陈应许、许杰、徐育斐、冯金考、周一富、陈宽、黄阳栩、马永信、曾瑞华、木力等分别参加相关慰问活动。

来 源：温州日报

原标题： 市四套班子领导开展“八一”双拥慰问活动

巩固发展坚如磐石的军政军民团结 厚植尊军崇军拥军爱军的社会风尚

记者 郑序 眎眎 金帅 荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com