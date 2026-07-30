温州日报 2026-07-30 08:09:00

昨天上午，市委举办“温州讲坛”报告会，邀请省咨询委副主任兼秘书长、省政府参事孟刚，围绕《人工智能创新发展高地“高”在哪》主题作辅导报告，帮助各级领导干部拓展思维视野、更新发展理念、明晰实践路径，为温州因地制宜推动人工智能创新发展凝聚共识与合力。

温州网讯 为深入贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述，全面落实省委十五届九次全会部署，昨天上午，市委举办“温州讲坛”报告会，邀请省咨询委副主任兼秘书长、省政府参事孟刚，围绕《人工智能创新发展高地“高”在哪》主题作辅导报告，帮助各级领导干部拓展思维视野、更新发展理念、明晰实践路径，为温州因地制宜推动人工智能创新发展凝聚共识与合力。

市领导张振丰、张加波、施艾珠等参加报告会。

孟刚长期从事发展改革和社会建设工作，曾参与省委、省政府系列重大战略决策的谋划、部署和推动，并于去年以来多次牵头开展人工智能发展相关课题研究。报告会上，他从两个维度深入分析当前人工智能发展的宏观环境，随后结合国内其他省市、浙江以及温州实践案例，系统总结了浙江打造人工智能创新发展高地的主攻方向，并提出了需求牵引场景落地、塑造创新生态新优势、数据要素资源化价值化等八个方面建议。

近年来，温州全面落实省委、省政府部署要求，坚定走好创新发展“华山一条路”，把人工智能作为创新温州建设的关键着力点，设立全国首个市级人工智能局，大力开展“人工智能+”行动，依托中国（温州）数安港、国际云软件谷、温州智能谷等，全面夯实产业平台、算力、算法、数据、人才、安全等基础支撑，构建了人工智能创新发展的生态体系，加码加力建设人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”。近日，市委市政府研究制定《温州市推进人工智能产业高质量发展实施方案》，进一步明确了千亿级产业集群培育发展的目标、路径和抓手。

不久前召开的省委十五届九次全体会议明确提出，要把握好创新浙江建设正遇上人工智能这个大时代，以更大力度拥抱人工智能，让人工智能成为最鲜明标识、最核心支撑。参与聆听报告后，大家纷纷表示，将围绕省委十五届九次全会部署要求，坚持因地制宜、脚踏实地，紧扣我市人工智能“3412”工作体系，抢抓智能算力、数据要素、垂类模型与应用、智能终端等重点赛道，加快健全发展生态、布局产业项目、推进示范应用，促进人工智能产业高质量发展，为创新浙江、创新温州建设贡献更大力量。

来 源：温州日报

原标题： “温州讲坛”报告会聚焦人工智能创新发展

因地制宜 发挥特色 全面成势 加快建设人工智能创新发展先行市

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com