温州：鼓足干劲续写创新史

温州日报 2026-07-30 08:09:00

今天，站在特殊的时间节点上，市委十三届十次全体(扩大)会议召开，志在以大抓落实的决心，坚定扛起中央和省委赋予的使命和责任，在时代答卷下书写新的篇章。

温州网讯 瓯江潮涌，奔流不息；创新之火，生生不息。

站在“万亿之城”再出发的新起点，一个根本性问题摆在面前：未来的温州靠什么持续发展？凭什么赢得战略主动？

答案就镌刻在习近平总书记寄予温州的殷殷嘱托之中——“把这部创新史继续写下去”。

“续写”二字，重若千钧。这既是对过往的致敬，更是对未来的宣示。对温州而言，答好这道必答题，唯有将创新进行到底。

今天，站在特殊的时间节点上，市委十三届十次全体(扩大)会议召开，志在以大抓落实的决心，坚定扛起中央和省委赋予的使命和责任，在时代答卷下书写新的篇章。

（一）

溯源初心，创新是温州最鲜明的底色。

温州是吃“改革饭”、走“开放路”、打“创新牌”发展起来的城市。温州发展史，本质上就是一部敢闯敢试的创新实践史。

回望改革开放的峥嵘岁月，温州人凭借“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦”的“四千精神”，创造了许许多多的“全国第一”。

彼时，创业就是创新；如今，创新才能创业。

创新是温州最鲜明的标识。温州已连续5年“新年第一会”聚焦创新和人才主题，持续打响“在温州看见创新中国”品牌。

创新，已然融入温州人的基因，成为这座城市宝贵的精神特质。

在“十五五”开局之年的关键节点，省委十五届九次全会将“全力推动创新浙江建设全面成势”推向新的战略高度。对温州而言，既是沉甸甸的责任，更是千载难逢的机遇。

“万亿之城”再出发，对温州发展的含金量提出了更高要求。赢得优势的关键变量，就在于创新。

从要素驱动到创新引领的转变，是城市发展逻辑的升华。踏上新征程，温州必须以更加坚定的决心、更加有力的举措，坚定走好创新发展“华山一条路”。这是温州的使命所系、发展所需。

（二）

续写创新史，关键在行动。

温州正深入实施“1361”思路举措，将中央和省委的决策部署转化为可操作、可量化、可考核的行动方案。

从改革开放“敢为人先”的闯劲拼劲，到今天“将创新进行到底”的系统实践，“创新”在温州有了新的内涵——

以科技创新，积蓄高质量发展动能。

深入实施“创新温州八大工程”，“一港五谷”集聚生态企业超4100家，中国（温州）数安港落地17个国家级试点、18个行业级数据实验室和创新平台。实施大孵化器集群建设“34520”新三年行动计划，孵化空间超1300万平方米，累计招引1.5万多家企业入驻，为创新创业提供了肥沃土壤。深耕世界青年科学家峰会品牌，持续汇聚海内外青年科创人才智力资源。

以产业创新，培育发展新质生产力。

紧扣“5+5+N”现代产业集群，传统产业焕新升级、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，温州制造正经历一场由内而外的“基因重组”。通过构建人工智能创新发展“3412”工作体系，在全国率先成立地级市人工智能局，温州正加速打造人工智能创新发展先行市。抢占低空经济、眼脑健康等产业赛道，为发展新质生产力打开了广阔空间。

以制度创新，塑造体制机制新优势。

深入实施“4610”改革体系，抓好国家要素市场化配置综合改革等一批牵一发动全身的重大改革项目，滚动推进“小切口、大撬动”改革。深化新时代“两个健康”集成改革，出台全国首部民营企业科技创新促进条例，持续打响“温暖营商”品牌。提速推进金丽温开放大通道建设，增创对外开放新动能。加速教育科技人才一体改革发展，打破体制机制壁垒。构建“四最”一流创新生态，让人才、技术、资本、数据等创新要素高效耦合。

以治理创新，绘就民生幸福底色。

深入实施新一轮“强城行动”，用心雕琢“五城三园”宜居空间，系统推进城市能级跃升、功能完善与民生福祉改善。围绕“富民”统筹做好强城、兴村、融合“三篇文章”，“一县一策”支持山区海岛县高质量发展。建设更高水平的平安温州、法治温州，全域推进“无废城市”建设。

以文化创新，赓续千年瓯越文脉。

朔门古港考古遗址公园正式开园，“戏从温州来”品牌持续打响，推出《温州大典》等一批标志性成果。打造“15分钟品质文化生活圈”，城乡公共文化服务改革经验全国推广。雁荡山重振雄风成效明显，168黄金海岸线、塘河夜画、百丈漈武侠大会等文旅IP近悦远来，文化“新三样”出圈出海。

“五大创新”齐头并进，描绘出温州“十五五”发展精彩开局的新气象，彰显了温州实干争先走好创新之路的坚定信念。

锚定“续写创新史”主航道，温州高质量发展行稳致远。

（三）

使命催人奋进。

展望前路，既要在传承中迭代，更要在变局中求新。

守正创新向未来，温州的定位清晰而坚定——“全力推动创新温州建设全面成势”。这是立足新阶段，温州培育新质生产力、破解转型瓶颈、提升城市核心竞争力的必由之路。

按照市委部署，温州已构建起从顶层设计到具体落地的完整工作体系。

在战略上保持定力——全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施“1361”思路举措，抓紧抓实“创新温州八大工程”，系统布局制度、科技、产业、治理、文化全方位创新，推动城市发展逻辑的系统性变革。

在定位上先行示范——做深做透“两篇大文章”，深化“一港五谷”和大孵化器集群建设，拥抱人工智能的时代浪潮，以探路者的姿态，全力打造人工智能创新发展先行市和“AI示范应用第一城”。

在路径上改革破难——深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，在高能级科创平台提能造峰、企业创新能力提升等重点领域务求更大突破，以“六干”争先的韧劲建设创新温州。

以发展实绩回答时代之问，从“破局起势”迈向“全面成势”，当创新的浪潮在瓯越大地上奔涌，我们有理由相信：在温州，能看见创新引领未来的壮阔图景。

温州续写创新史的过程，本质上是一部不断赋予“创新”以新内涵的进程。

雁山恒奇，瓯水恒秀，温州恒新。续写创新史，温州步履坚定！

来 源：温州日报

原标题： 鼓足干劲续写创新史

——写在市委十三届十次全体(扩大)会议召开之际

本文转自：温州新闻网 66wz.com