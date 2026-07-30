技能照亮前程 这6个工种免费培训
温州网讯 浙江省人力社保厅日前发布2026年“技能照亮前程”培训行动第二批重点培训项目清单，其中温州共6个工种开展免费技能培训。
此次培训行动涵盖生产制造、现代服务、康养托育、数字经济、低空经济等热门领域，全省全年计划开展职业技能培训100万人次以上。
温州多个县（市、区）均有培训项目落地，涉及电工、焊工、电梯安装维修工、高低压电器及成套设备装配工等多个生产制造类工种，培训等级从五级（初级工）到一级（高级技师）不等。例如，温州海经区推出车工（数控车工）、电工、电梯安装维修工、工具钳工四个工种的培训，覆盖五级至一级全等级，培训时间从7月持续至12月。乐清市计划开展高低压电器及成套设备装配工五级培训班，培训时间为8月18日。苍南县则开设焊工五级培训班，计划于8月15日前完成培训。
此次培训行动由人力资源社会保障部、财政部于2025年联合发起，实施时间为2025年至2027年底。温州市此前已明确，将整合院校与社会培训资源，聚焦先进制造、数字经济等重点行业，全域布局“30分钟职业技能培训圈”。
有意向参加培训的市民，可登录浙江省职业能力一体化工作平台（https://zynl.rlsbt.zj.gov.cn/002/client/index.jsp），或通过支付宝搜索“浙里淘技能”小程序，根据培训计划编号或关键词找到相应报名界面进行报名。没有培训计划编号的班次表明尚未在报名平台备案，可在临近报名时间再登录查询。
来 源：温州晚报
记者 谢施琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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