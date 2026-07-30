温州日报 2026-07-30 09:26:00

数据显示，龙湾区规上工业研发费用全市比重升至21.15%，对市贡献提升幅度全市第一，持续的研发投入为产业升级提供了稳定支撑。

温州网讯 瑞浦兰钧生产车间内，智能化产线高速运转，一块块储能电芯检测、封装后发往海内外储能项目现场；不远处的兴生机械科技有限公司加工车间，质检人员核验液冷法兰的表面光洁度，这批定制产品将配套国内头部AI算力企业冷却系统……一边是新能源龙头扩产增效，一边是老牌制造企业掘金新赛道，两幅生产图景，勾勒出龙湾工业向高新化转型的清晰路径。

统计数据显示，今年上半年，该区稳增长与强创新协同推进，全区GDP同比增长7.0%，增速全省排名跃升至第19、全市县（市、区）排名第3，创两区融合以来全省全市最好位次。其中工业结构优化成效突出，高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达84.12%，位列全市第一。高新技术产业增加值占规上工业比重，是衡量区域工业科技含量与发展层级的核心指标，比重越高，代表创新对工业增长的驱动力越强。据《2025年浙江省国民经济和社会发展统计公报》，2025年全省该指标实际值为69.1%；省经信厅印发的2026年工作要点提出，今年全省目标为70%左右。以此对照，龙湾84.12%的占比高出去年实际、今年目标十余个百分点，工业经济已整体步入创新驱动高质量发展阶段。

“这个占比是龙头引领、梯队跟进的产业集群共同发力的结果。”温州湾新区经济发展局（龙湾区经信局）相关负责人介绍，上半年该区规上工业总产值、增加值分别增长15.1%、13.4%，增速均排全市前三；新能源、新材料、智能装备等战略性新兴产业增加值增速均超40%，领先全市平均20个百分点以上。龙头企业动能强劲，瑞浦兰钧上半年户用储能电芯出货量蝉联全球第一，麦田能源半年产值超越去年全年；福达合金斩获全市唯一省质量管理创新奖，江南阀门产品助力国内首例火箭回收试验。

传统制造企业主动转型，也在持续扩容高新产业基本盘。有着40余年制造历史的兴生机械科技有限公司，从食品设备配件起步，先后转战二次供水、光伏配件领域，2025年抢抓AI算力风口，转入芯片液冷管道法兰赛道。“前几年光伏赛道增长见顶，我们就盯着新兴产业找新方向，AI算力带火了液冷配套，刚好对上了我们的工艺底子。”公司总经理沈永春介绍，依托多年精密加工积累，企业很快改进关键工艺，产品通过下游集成商配套服务深圳英维克、北京曙光等头部企业算力项目。

目前，该企业新赛道月订单达500余万元，占企业总营收约三成。2025年，企业营收1.7亿元，今年预计达2.2亿元。因现有厂区产能受限，兴生机械科技已拿下26亩新厂房，计划明年搬迁并整合上游供应链提效。在沈永春看来，龙湾完善的产业链配套，是企业快速转型的重要底气。

数据显示，该区规上工业研发费用全市比重升至21.15%，对市贡献提升幅度全市第一，持续的研发投入为产业升级提供了稳定支撑。

从全区层面看，发展后劲持续积蓄。上半年集中签约市级重大项目37个、总投资超205亿元，实际使用外资总量居全市第一，联合飞机低空智造产业园等标杆项目顺利推进；产业投资、制造业投资占比稳步提升，温州湾新区零碳园区入围省级创建名单。接下来，该区将聚焦主导产业延链补链强链，推动更多传统制造企业向高新赛道转型，夯实工业高质量发展基础。

来 源：温州日报

原标题： 龙湾规上工业含“新”量全市第一

高出全省年度目标约14个百分点

记者 陈圆圆 龙湾融媒记者 余平

本文转自：温州新闻网 66wz.com