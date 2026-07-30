徐忠涛：“小岗大爱”诠释为民情怀

温州都市报 2026-07-30 09:26:00

翻开徐忠涛的履历，人们会看到一个极具反差的形象：这位如今整天为邻里纠纷这类民生琐事奔忙的普通民警，竟是曾佩戴联合国维和勋章、荣立个人一等功的“蓝盔勇士”。

徐忠涛入企开展安全隐患排查

徐忠涛被联合国授予“维和勋章”

徐忠涛走进辖区开展反诈宣传

温州网讯 在乐清淡溪，乡亲们有一句流行语：“有事儿？找涛哥，他信息秒回。”

“涛哥”名叫徐忠涛，1987年8月出生，中共党员，乐清市公安局淡溪派出所社区民警。翻开他的履历，人们会看到一个极具反差的形象：这位如今整天为邻里纠纷这类民生琐事奔忙的普通民警，竟是曾佩戴联合国维和勋章、荣立个人一等功的“蓝盔勇士”。

从维和战场到乡村田间，从利比里亚的枪声到淡溪夜巡的虫鸣，二十载风雨，他换了戎装换警服，不变的是那句话：心里装着人民。

西非烈日下的“中国钉子”：

脚烂了腰杆却更直了

2016年，徐忠涛还是一名军人。得知国家要组建赴利比里亚维和防暴队，他第一个递交申请。彼时的利比里亚局势动荡、疫病横行，面对未知的凶险，徐忠涛没有丝毫退缩。经过层层考核筛选，他成功入选，踏上远赴西非的维和征程。

作为中国赴利比里亚维和防暴队先遣队员，徐忠涛是第一批踏上那片红土地的。旱季的利比里亚，室外温度直逼40摄氏度，潮湿和闷热令人窒息。执勤中，徐忠涛和战友们必须穿着长袖战训服和厚重的防弹衣，头戴防弹头盔，全套装备超过15公斤，一穿就是8小时以上。汗水顺着裤管灌进他的靴子，双脚泡得发白脱皮，身上长满湿疹奇痒难忍，每天下岗，作战服都能拧出半盆汗水。更磨人的，是他的腰伤。在部队多年摸爬滚打落下的旧疾，一旦工作强度上去，腰就疼得直不起来。“疼得不行的时候，就咬牙挺着。”他说。

但比恶劣环境更可怕的是动荡的局势——街头武装巡逻、重点区域驻守，每一次出勤都可能是生离死别。“近距离巡逻一趟两三个小时，远距离则要两三天，途中还得露天扎营。酷暑、缺水、疲惫之外，还要时刻提防危险人员和毒蛇猛兽。”就是在这样的环境里，他坚守了383个日夜。

维和期间，在一次次处置群体性事件、保卫营区安全的战斗中，徐忠涛凭借过硬的军事素质和冷静果敢的作风，圆满完成了各项任务。

维和任务结束，徐忠涛被授予联合国维和勋章，荣立个人一等功。这段维和经历，淬炼了他的钢铁意志，也为他日后从事基层警务工作打下了最坚实的精神底座。

乐清深山里的“户联网”：

4889个微信好友都是“家人”

真正让徐忠涛变成“涛哥”的，是淡溪镇的烟火人间。2019年，他成为淡溪派出所社区民警，淡溪镇村居散落分布，山地居多，小微企业、沿街商铺数量繁杂，流动人口频繁，邻里土地纠纷、婚恋矛盾、劳资纠纷常年多发。“我放弃休息时间，走遍辖区的每一个村落、每一间沿街门店、每一处出租房屋。”七年间，徐忠涛坚持常态化入户走访，记录民情台账，梳理矛盾隐患，累计调解各类纠纷336起。

走访中他发现，山区留守老人多、群众办事跑腿难，反诈宣传落地难是基层警务一大痛点。于是他脑洞大开，把警务室装进手机，打造出一套警民“户联网”。他逐户添加群众微信，按村民、商户、学生家长、老年群体分门别类建群，不知不觉，微信好友突破4889个，辖区居民覆盖率超90%。从此，他的手机成了“乡村110”：无论是清晨还是半夜，面对信息，他统统秒回。反诈预警一键群发，防汛提醒自动送达，风险隐患消防须知即时上报，他硬生生把一个山区派出所的工作量，做出了互联网大厂的效率。这套接地气的招数，获评2021年度省公安厅基层基础工作十佳技战法，在全省推广。

“户联网”在关键时刻发挥了不可替代的作用。2022年6月，辖区企业财务王女士微信紧急求救：被拉进QQ群，“老板”要求立即转账252.5万元。徐忠涛一看，脑子里警铃大作，立刻拨通电话，快速拆解套路：“千万别转！那是骗子！你想想，老板能让你在QQ群操作巨款？”他连续叮嘱多遍，直到王女士恍然大悟。这样的劝阻，这些年他做了数百次，乡亲们说：“有涛哥在，骗子都得绕道走。”

社区里的法律暖光：

点亮单亲家庭的重生路

徐忠涛心里，有着柔软的一角，在严厉执法的同时，他真心真情对待每一个当事人，让法治的阳光照进每一颗迷失的心灵。

一次抓赌行动，现场带回20人，单亲妈妈李某情绪激动，拒不配合。依法送拘后，徐忠涛从旁人那里得知，她家中还有两个未成年的女儿，大女儿独自在家，无人照料。

他自费买来米面和蔬菜，敲响那扇忐忑的门。又联系社区安排后续照看。此后一连数日，他每天挤出时间上门探望，顺便检查水电煤气，辅导几句作业。

李某从拘留所释放回家，看到女儿安然无恙，听邻居说起徐警官连日奔波的细节，她蹲在门口失声痛哭。从那天起，她彻底戒掉赌博，安心工作抚养孩子。后来春节期间，李某女儿发来微信：“徐叔叔，谢谢您照顾我，祝您新年快乐。”短短几行字，徐忠涛反复看了好几遍，眼眶微湿。一个家的天平，被他轻轻拨正了。他感叹：“法律是尺，但人心要暖，有时候拉一把，就是一片晴空。”

深夜里的逆行身影：

只为危桥上的生死救援

当过兵的人，骨子里刻着“冲锋”二字。2025年，辖区出现流窜盗窃，他精准研判，雷霆出击，一举抓获嫌疑人，破获系列案件，追回群众血汗钱。全年他和战友打处盗抢骗、黄赌毒、食药环等嫌疑人56人，驻村社区刑事警情同比下降17%，黄赌警情下降40%，盗窃警情下降29%，治安警情下降18%。数字背后，是他们无数个不眠的蹲守和研判。

比打击犯罪更惊心的，是生死救援。一次深夜，徐忠涛收到一条诀别短信，发信人位置在偏远废弃危桥。他边打电话边狂奔，赶到时，发信人已翻过护栏，桥下暗流汹涌。来不及呼叫增援，徐忠涛翻越护栏，徒手抓紧湿滑的桥柱，一点点靠近。冷风灌进领口，脚底打滑，千钧一发之际，他猛地攥紧对方手臂，用尽全力将人拽回桥面。

人救下了，可心还悬着。他在桥上陪着轻生者坐到凌晨，像大哥一样倾听、开导，直到对方眼中重新有了光。为防止反复，他又一连数日跟进帮扶。同事们后来才知道，那晚他的膝盖磕得青紫，手掌磨出血泡。

不变的为民情怀：

二十载坚守初心担使命

荣誉堆了半柜子：联合国维和勋章、个人一等功、个人三等功、浙江省“三能榜样·最美警察”、温州市“最美温警青年”、乐清“最美共产党员”“最美退役军人”……可徐忠涛最珍视的，是被救者发来的感谢话语，是手机里乡亲们的节日祝福，是深夜巡逻时窗口递出的一杯凉茶。

他把辖区留守老人当成自家长辈，逐户建立留守老人“关爱档案”，定期自费买米面油送上山，顺手修水龙头、换灯泡、代买降压药。他联合学校建立困境儿童帮扶机制，结对帮扶困境儿童，当起编外“家长”。台风天，他顶风冒雨排查危房、转移群众，浑身泥泞却把雨衣披在老人肩头；他延伸警务服务触角，落实预约办理、延时服务、上门代办，常态化开展警民恳谈会，进村入企收集诉求，建立台账限时办结，把民生小事办进群众心坎里。队伍里，他拉着年轻民警传授调解心法、“户联网”秘籍。

从西非的维和沙场，到淡溪山间的泥泞小道，二十年间岗位变换，那个心里装着人民的徐忠涛，一直没变。

来 源：温州都市报

原标题： 徐忠涛：“小岗大爱”诠释为民情怀

他是联合国授勋的“一等功臣”，也是乡村百姓“最亲的人”

作者 程遥 卢丛

本文转自：温州新闻网 66wz.com