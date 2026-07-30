走进园博园、体验非遗……六十多位美国青少年来华交流 感受中国山水魅力

潮新闻 2026-07-30 09:26:00

近日，由美国肯恩大学和新泽西州CAPS高中63名师生组成的Travel-Learn研学和WELL（实习与职业探索）交流团，跨越山海，开启了为期多日的中国之旅。

近日，由美国肯恩大学和新泽西州CAPS高中63名师生组成的Travel-Learn研学和WELL（实习与职业探索）交流团，跨越山海，开启了为期多日的中国之旅。据介绍，Travel-Learn和WELL项目交流团，是温州肯恩大学落实中美“五年五万美国青少年来华交流”倡议及2026年YES青年使者项目的重要实践。自2024年启动以来，Travel-Learn项目已开展9次，WELL项目已开展3次，累计推动数百名美国青少年来华交流。

温州肯恩大学供图

交流团先后走进温州、北京两地，围绕心理健康、城市国际化建设、传统文化体验等主题开展学术研讨与实地调研，在沉浸式交流中感知真实的中国，搭建起中美青年互学互鉴的桥梁。

在温州研学期间，中美学生围绕大学生心理健康展开专题研讨。双方结合多年调研数据，深入剖析两国青年抑郁、焦虑等心理问题高发的背后成因——中国学生面临的高强度学业压力与家庭升学期待，以及国际学生融入新环境的适应难题，都成为讨论焦点。

温州肯恩大学供图

令人欣喜的是，同学们共同搭建了包含心理求助、师生帮扶、家人支撑的“三爱”自我关爱模型，并系统梳理了校园心理咨询等支持资源，为优化国际学生校园融入方案提供了新思路。美方学生感慨：“这场对话打破了我对教育的单一认知，让我学会用更包容的视角看待不同国家青年的成长困境。”

温州的风土人情，不止在课堂上，更在田间地头和非遗工坊里。在非遗工坊，大家完整体验桑皮纸古法制作和传统灯笼手工创作，在灯笼上镌刻美好祝愿，把这份独一无二的中国手作带回美国珍藏。在温州园博园，唐、宋、明三代的建筑风貌与历史故事令人流连。师生们穿上中国传统服饰，定格一张张穿越时空的合影，中华文化的深厚底蕴在亲身体验中变得可触可感。

温州肯恩大学供图

研学团还化身“城市观察员”，对温州公共交通英文标识进行专项调研。中美双语团队历时三日，走访温州南站、温州北站、五马街等地，累计排查出超50处标识问题——拼写错误、中式直译、语义偏差、表达习惯不符等一一记录在案。针对安全标识缺外文翻译、历史介绍无双语注解等“痛点”，团队提出了术语统一、定期审核、查漏补缺等可落地的优化建议，为温州提升国际化公共服务水平贡献了一份实实在在的青年智慧。

温州肯恩大学供图

在结束温州的学习实践后，交流团一行在行程的后半段来到北京，并在中国教育国际交流协会举办了总结活动。中国教育国际交流协会副会长、秘书长杨军表示，温州肯恩大学已成为中美合作办学标杆院校，在积极响应中美青年交流倡议、搭建两国青年常态化沟通渠道方面，发挥了不可替代的重要作用。

温州肯恩大学副校长林朝朝介绍，本次研学围绕城市与社会治理、可持续发展等主题，开展了深入的研学和专题实践，让美国青年真切感知中国的发展成就与传统文化。未来，学校将继续依托自身优势，持续深化中美青少年人文交流。

美国肯恩大学全球倡议助理副校长杰西卡·巴尔齐莱与教师劳拉·赫尔利在分享中表示，本次中国行对师生而言都是一次深具启发性的跨文化体验。“亲身体验、实地感知，远比课堂讲授更富感染力。”同学们在交流互动中相互学习、增进理解，这对于培养具有国际视野与文化包容力的青年一代意义深远。

温州肯恩大学供图

马修·恩戈伊等4位美国学生代表也分享了各自在华见闻。他们既对中国城市建设与可持续发展实践留下深刻印象，也感慨于中国人民的热情友善。这段旅程让同学们不仅体验了中国大学的学习生活，更在与中方伙伴的朝夕相处中收获了真挚情谊。大家纷纷表示，迫不及待要将这份珍贵体验带来的启发与感动带回国分享。

来 源：潮新闻

原标题： 走进园博园、体验非遗…六十多位美国青少年来华交流感受中国山水魅力

通讯员 王舒 项温蔚 柯哲人 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com