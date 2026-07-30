潮新闻 2026-07-30 09:26:00

洞头大沙岙景区不仅有800米绵长海岸的天然美景，更整合了多元化的休闲业态，为游客提供一处集自然观光、品质住宿和滨海体验于一体的综合性微度假目的地。

800米绵长海岸，金沙碧海与礁屿相拥，经过3年的改造升级，位于东海之滨的洞头大沙岙黄金沙滩将于7月31日焕新归来，重启迎客。

这里不仅有800米绵长海岸的天然美景，更整合了多元化的休闲业态，为游客提供一处集自然观光、品质住宿和滨海体验于一体的综合性微度假目的地。

大沙岙沙滩是无数温州人夏天常去的玩水地，承载着大家满满的海边回忆。但早年因为缺乏统一的经营管理，配套设施跟不上，让这份体验打了折扣。

如今经过改造升级，大沙岙焕新归来。数百米长的原生沙滩干净整洁，直面开阔海景，在这里可以漫步踏浪，在沙滩嬉戏后还有免费冲洗区，让游客尽享海岛闲适。

景区内，依山临海而建的大乐之野民宿，住客推窗即揽金沙碧海与奇礁全景，空间设计融合了山野格调与海岛风情，适合朋友结伴或家庭短途旅居，沉浸式慢享百岛静谧山海岁月。

此外，这里还有风味食集解放味蕾，汇聚本土手工美食与渔家风味。其中，渔家厨娘·黄鱼岛旗舰店主打洞头原生海味。而新建成的“悬崖咖啡”则坐落于崖壁之上，面朝东海，其茅草屋设计充满东南亚度假的松弛感。游客可在露台俯瞰沙滩海浪，品味海风与咖啡香交融的午后时光，成为极具吸引力的打卡点。

针对亲子家庭，大沙岙景区还特别打造了“赶海乐园”，提供专属的沉浸式体验场地。孩子们可以提上小桶和小铲，在安全区域内钓虾捡贝壳，体验渔家生活的乐趣，在互动中留存温馨的阖家回忆。

新设立的“百岛潮生”文创店汇集了海洋非遗手作、冰箱贴、帆布包及海岛特色伴手礼等琳琅满目的商品。旅途尾声，不妨选一件心仪的文创产品，将东海的浪花景致与海岛记忆带回家中。

山海焕新，浪漫启程，焕新归来的大沙岙黄金沙滩，静待游客前来逐浪听风、闲享时光，共赴一场惬意绵长的东海夏日之约。

来 源：潮新闻

原标题： 温州人的海岛记忆回归 洞头大沙岙景区31日正式开放

通讯员 沈雪军 陈艳怡 记者 汪子芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com