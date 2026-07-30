新华网客户端 2026-07-30 09:26:00

连日来，浙江温州地区持续晴热高温，路面温度居高不下，高速运维保畅、一线作业及司乘出行面临多重“烤”验。为全力保障辖区高速安全平稳有序通行，浙江交通集团高速公路温州管理中心精准把握夏季通行规律，细化落实防暑保畅各项举措，全方位筑牢夏日高速安全通行屏障。

连日来，浙江温州地区持续晴热高温，路面温度居高不下，高速运维保畅、一线作业及司乘出行面临多重“烤”验。为全力保障辖区高速安全平稳有序通行，浙江交通集团高速公路温州管理中心精准把握夏季通行规律，细化落实防暑保畅各项举措，全方位筑牢夏日高速安全通行屏障。

养护人员在诸永高速杭向221+550修复钢扶手。

结合夏季高温作业风险高、路面病害易发多发实际，温州管理中心科学优化养护施工方案，严格落实“做两头、歇中间”错峰作业模式，规避11时至15时极端高温时段施工，从源头降低露天作业安全隐患。同时加密路面巡查频次，重点排查长下坡、桥梁、互通匝道等关键路段，及时清理路面抛洒物、快速处置各类路面病害，常态化开展路面洒水降温作业，缓解沥青路面高温老化、软化变形问题，持续稳固道路通行条件。此外，扎实筑牢安全生产防线，提前完成摊铺机、清扫车等养护设备全面检修，保障高温高负荷工况下稳定运行，持续规范施工现场安全布设、补齐警示防护设施，同步开展边坡清障、沿线绿化抗旱浇灌等工作，夯实夏季道路养护安全根基。

集消防、发电、铲斗等功能于一体的多功能汽车。

聚焦夏季高速行车高频安全隐患，该管理中心持续升级应急保障能力。温丽、诸永高速温州段巡查车统一配备无线喷水枪，可实时为高温车辆轮胎喷淋降温，快速化解动态行车风险。同时投用“微消防”大拖车，集成车辆降温、牲畜运输防暑、路面初期火情处置等多项功能，处置夏季路面各类突发状况，保障司乘出行及物资运输安全。

志愿者到文成县渡渎村开展安全宣传活动。

依托沿线智在亭服务驿站、站点休息室，温州管理中心以司乘需求为导向，推动服务模式由“被动响应”向“主动服务”转变，持续升级夏日暖心服务。免费为司乘提供纳凉休憩服务，常态化储备热水、茯茶、防暑药品及千斤顶、充气搭电、轮胎拆卸等应急工具，为过往司乘提供便捷高效的应急帮扶。与此同时，延伸安全宣传触角，组织志愿队伍深入服务区、沿线村镇及社区，常态化开展防疲劳驾驶宣传，普及高温行车规范与应急技巧，引导驾驶员文明安全行车，有效压降夏季道路事故风险。

来 源：新华网客户端

原标题： 不惧“烤”验 温州高速全力筑牢夏季通行保障防线

作者 陈佳佳/文 苏洁洁/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com