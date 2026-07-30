溺水是“无声”的，黄金4分钟里请你一定先做这件事
每年夏天，急诊室里都会接诊溺水的病人。如果有人溺水，千万不要“倒挂控水”——这个方法不仅没用，还会害人。
真实的溺水，是“无声”的
很多人以为溺水会像电视剧里那样大喊大叫、扑腾挣扎。实际上，85%的溺水者因本能反应无法发声，尤其儿童溺水时非常安静。溺水者可能只是头部在水面上下浮动，嘴巴勉强露出水面却喊不出声音，手臂无法做出有效划水动作。如果你发现水里的人突然安静、眼神呆滞、身体像“垂直”漂着——请立刻警惕，他可能正在溺水。
岸上救援：记住“叫叫伸抛”四字诀
第一步：叫——大声呼救，吸引周围人注意。
第二步：叫——立即拨打120，清晰告知“有人溺水，地点在××”。
第三步：伸——在确保自身安全的前提下，向溺水者伸出竹竿、木棍、树枝等，救人时要趴低身体降低重心，避免被拉下水。
第四步：抛——向溺水者抛掷救生圈、空水瓶、泡沫块、连接成绳的衣物等漂浮物。
切记：非专业救援人员不要贸然下水，每年都有施救者因此溺亡的悲剧。
上岸急救：黄金4分钟，别做错！
溺水者被救上岸后，心跳呼吸骤停的黄金急救时间只有4到6分钟。每延误1分钟，生存率下降7%-10%。
第一步：判断状态（5-10秒内完成）
轻拍双肩，大声呼喊，同时观察胸廓是否有起伏。若无反应且无呼吸（或仅有濒死喘息），立即启动急救。
第二步：清理气道+开放气道
迅速清除口鼻中的泥沙、水草等异物。采用仰头抬颌法开放气道——一手压额头，一手抬下颌，使头部充分后仰。
第三步：心肺复苏
人工呼吸：捏住鼻子，口对口吹气2次，每次持续1秒，看到胸廓隆起即可。溺水属于窒息性心脏骤停，必须优先解决缺氧问题。
胸外按压：双手掌根重叠，置于两乳头连线中点（成人）。垂直下压，成人深度5-6厘米，频率100-120次/分钟。每按压30次，配合2次人工呼吸，循环往复直到专业救援到达。
如果现场有AED（自动体外除颤器），应尽快使用，按语音提示操作。
溺水后，从意识丧失到呼吸停止只需1分钟，到脑细胞不可逆损伤只需5分钟。掌握正确的急救方法，你就能在黄金4分钟里为生命争取机会。
来 源：学习强国温州平台
作者：王伊伊
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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