学习强国温州平台 2026-07-30 09:56:00

呼吸性碱中毒，亦称过度换气综合征。发作者本身没有器质性病变，而发生以呼吸急促、手足抽搐、紧张焦虑恐惧多疑为主要临床表现的一组综合征。

12岁的小朋友与父母争吵，又哭又喘持续十几分钟，突然手脚发麻、手指蜷缩成小爪子，还说头晕，家长赶紧送医，医生说是呼吸性碱中毒，家属听到“中毒”，心慌了。

呼吸性碱中毒，亦称过度换气综合征。发作者本身没有器质性病变，而发生以呼吸急促、手足抽搐、紧张焦虑恐惧多疑为主要临床表现的一组综合征。

为什么生气、大哭会“中毒”？

人体正常呼吸会维持体内二氧化碳的稳定平衡。当孩子情绪极度激动、大哭大闹、过度换气时，呼吸会变得又快又浅，身体在短时间内大量过快地呼出二氧化碳。体内二氧化碳浓度快速下降，会打破血液的酸碱平衡，让身体出现碱性偏高的状态，这就是呼吸性碱中毒。简单说：不是外界中毒，是情绪太激动，把自己“气出了身体失衡”。

哪些情况容易引发？

1.剧烈情绪波动：哭闹、生气、委屈、紧张、恐惧、暴怒，是儿童最主要的发病原因。

2.剧烈运动后：高强度奔跑、玩耍后大口快速呼吸，过度通气诱发不适。

3.长时间大喊大叫：长时间嘶吼、哭闹、大声玩耍，持续快速换气。

4.紧张焦虑状态：害怕批评、考前紧张、情绪紧绷，不自觉呼吸变快。

孩子发病时的典型症状

1.胸闷、胸痛

2.呼吸困难、心悸

3.四肢麻木、爪形手（典型症状）

4.眩晕、晕厥

正确的家庭急救方式

一般情况下不需要用药，靠正确呼吸调节即可快速恢复：

1.立刻安抚情绪：停止争执、安抚孩子，让孩子放松、不要继续哭闹。

2.调整呼吸节奏：引导孩子慢慢深呼吸、放慢呼气吸气，改掉急促浅呼吸的习惯。

3.纸袋呼吸法：可用干净纸袋轻罩口鼻（留有缝隙），重复呼吸，重新吸入自己呼出的二氧化碳，快速平衡体内二氧化碳浓度，缓解麻木和僵硬。

4.安静休息：让孩子静坐、放松，不要走动、不要紧张。

重要提醒

绝大多数呼吸性碱中毒的患者，在平复情绪、规范呼吸3–10分钟后即可明显好转、完全恢复，不会留下后遗症。如果经过休息、调整呼吸后，患者手脚麻木、抽搐、胸闷头晕依旧没有缓解，一定要及时送医检查，排除其他问题。

来 源：学习强国温州平台

原标题： 健康知识·原来生气也会“中毒”

作者：瞿柯怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com