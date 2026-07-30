龙港市领导开展“八一”拥军慰问活动

龙港发布 2026-07-30 10:16:00

在“八一”建军节来临之际，龙港市委书记林海涵和龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别带队走访龙港市人武部、龙港市消防救援站、驻龙港海军某部及武警某部，向他们致以节日的诚挚问候和崇高敬意。

在“八一”建军节来临之际，龙港市委书记林海涵和龙港市委副书记、市长叶鑫俊分别带队走访龙港市人武部、龙港市消防救援站、驻龙港海军某部及武警某部，向他们致以节日的诚挚问候和崇高敬意。龙港市领导李青、陈君恒、黄瑞存、阮晓琼、叶晓丹参加慰问。

林海涵一行来到市人武部，与官兵们亲切交流，详细了解他们日常训练和生活保障情况。林海涵对龙港市人武部在国防教育、征兵宣传、应急备勤等方面取得的成绩给予充分肯定，他指出，广大官兵积极投身地方应急处突、防汛防台、平安建设等重点工作，冲锋在前、担当奉献，用实干实绩彰显了人民军队的优良作风和过硬担当。龙港市委、市政府将持续深化新时代双拥工作，用心用情落实拥军优属政策，持续巩固发展军政军民团结的良好局面。

在龙港市消防救援站，林海涵看望慰问消防指战员，对他们长期以来在城市发展、火灾防控、抢险救援等方面做出的贡献表示感谢。林海涵指出，消防救援队伍是守护人民生命财产安全、维护社会稳定的主力军，希望全体消防指战员继续发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的优良作风，不断提升专业化、精细化应急救援能力，高效处置化解各类风险隐患，全力守护龙港社会大局平安稳定。

在驻龙港海军某部，叶鑫俊详细了解部队建设、日常训练及官兵生活保障等情况，对部队长期以来服务地方、全力守护一方平安致以崇高敬意。叶鑫俊强调，市直部门要提高站位，持续做好服务保障，一如既往支持部队建设，用心用情解决官兵实际困难，共同谱写新时代军民融合新篇章。

在驻龙港武警某部，叶鑫俊亲切慰问一线武警官兵，向他们致以节日问候，并深入了解官兵工作生活、任务执勤等情况，对武警官兵在急难险重任务面前勇挑重担、冲锋在前的表现给予充分肯定，希望广大官兵继续忠诚履职，持续关心全市发展，全力支持各项事业，为龙港经济社会高质量发展多作贡献、再立新功。

来 源：龙港发布

原标题： 市领导开展“八一”拥军慰问活动

记者/邓雨薇 方崇杰 章雷雷 谢秀长 摄影/王晓莉 王颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com