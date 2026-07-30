我国成功发射天链三号01星
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
天链三号01星主要用于为飞船、空间实验室、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务，为中、低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务。
这次任务是长征系列运载火箭的第659次飞行。
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社记者 杨冠宇 摄
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（蒙钟德摄）
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（蒙钟德摄）
7月29日19时50分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将天链三号01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。新华社发（蒙钟德摄）
来 源：新华网
记者 李国利、崔婉莹
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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