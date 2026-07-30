新华网 2026-07-30 10:23:03

中国人民银行7月29日对外发布消息称，中国人民银行等九部门近日联合印发《关于加强科技金融领域数据开发利用的通知》，坚持加强科技金融领域数据开放共享和融合运用，将为加快高水平科技自立自强提供更有力的数据支撑和金融支持。

据介绍，中国人民银行、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部等九部门联合印发通知，发布《全国科技金融领域数据开发利用目录1.0》，涵盖企业名单与科创属性、进出口、投融资、经营、研发投入、知识产权、创新能力评价、企业需求等8大类、26个数据指标。支持各地形成具有区域特色的科技金融数据开发利用清单，建设省级科技金融领域数据开发利用配套信息设施，加强现有信息系统资源互联互通，促进数据信息归集共享。

通知明确，支持科技信息使用机构规范运用科技公共数据，鼓励地方向科技型企业提供授权开放信息渠道，推广信息查询、联合建模等模式。开展科技金融可信数据空间创新发展试点，鼓励有条件的地区加强企业收支流水数据开放利用，搭建行业研究信息交流平台。支持市场化征信机构建设科技型企业数据库，丰富征信产品和服务供给。

围绕完善数据赋能科技金融全链条，通知提出，引导金融机构依托科技金融领域数据库，构建科技型企业数字信用画像，打造特色的科技型企业风控投研模型，开发契合细分行业企业融资需求的科技金融产品。鼓励金融机构与相关部门合作，开展产业链资金流动分析，绘制重点产业链图谱，“一链一策”精准匹配金融资源。

记者了解到，下一步，中国人民银行将加强与有关部门的工作协同，推动各项举措落实落地，加强科技公共信息共享，提升科技金融资源配置效率。

来 源：新华网

原标题： 九部门发文加强科技金融领域数据开发利用

记者 任军、吴雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com