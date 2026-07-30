龙港发布 2026-07-30 10:18:47

7月29日，龙港市委全面深化改革委员会第九次会议召开。

7月29日，龙港市委全面深化改革委员会第九次会议召开。龙港市委书记林海涵在会上强调，要深学细悟习近平总书记关于全面深化改革重要论述精神，紧扣省“13+3”、温州市20项牵一发动全身重大改革，统筹“四个现代”各领域改革，推动改革成果更多惠及市场主体和广大群众，为全市高质量发展注入强劲改革动力。叶鑫俊、侯必仲和龙港市委深改委成员出席会议。

会议传达学习了省委全面深化改革委员会第十九次会议、温州市委全面深化改革委员会第十四次会议精神；听取了领衔市领导重大改革推进情况、龙港市委改革办和重点部门改革工作推进情况的汇报。

会议对今年以来龙港市各项改革工作取得的成效表示肯定。会议强调，要拿出敢于破局的魄力、精准务实的眼力和久久为功的定力，坚持“小切口、大民生、大撬动”，主动探索原创性、差异化、突破性的改革路径，推动解决“一件事”向办好“一类事”延伸拓展，持续擦亮“深化改革看龙港”金名片。

会议强调，要坚持系统施策、靶向攻坚，一体推进重点任务、重点工作、重大改革，以重大改革牵引整体跃升、以小切口改革打通关键堵点、以试点攻坚放大示范效应，推动各领域改革全面突破、全域提质。要聚焦改革赋能发展，发挥经济体制改革牵引作用，以改革创新破难题、促发展、增优势。要聚焦改革助推共富，紧盯城乡融合发展、“扩中提低”、基本公共服务一体化等群众“急难愁盼”，持续推进普惠性、基础性、兜底性民生改革。要聚焦改革提效治理，通过系统性改革破解治理难题、补齐治理短板、提升治理能力，形成可复制、可推广的现代治理龙港样板。

会议要求，要全面压实各方改革主体责任，加强统筹调度、闭环督导，构建有序衔接、联动配合的工作格局，形成上下一心、齐抓共管、协同突破的强大改革合力，推动全市改革整体提速、提质、提效。

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原标题： 市委全面深化改革委员会第九次会议召开

记者/邓雨薇 方崇杰 摄影/王晓莉

本文转自：温州新闻网 66wz.com