龙港发布 2026-07-30 10:20:31

7月28日下午，龙港召开塑造现代产业工作汇报会，深入研判当前产业发展新形势、新机遇、新挑战，立足城市发展实际，对下阶段全市产业高质量发展各项工作进行系统部署、全面动员，进一步统一思想、压实责任、明确路径，聚力以制造焕新行动塑造现代产业，持续赋能城市能级跃升。

7月28日下午，龙港召开塑造现代产业工作汇报会，深入研判当前产业发展新形势、新机遇、新挑战，立足城市发展实际，对下阶段全市产业高质量发展各项工作进行系统部署、全面动员，进一步统一思想、压实责任、明确路径，聚力以制造焕新行动塑造现代产业，持续赋能城市能级跃升。龙港市委书记林海涵主持会议并讲话，龙港市领导黄振国、陈滢冰参加会议。

会上，龙港市经济发展局汇报塑造现代产业工作进展情况、下步工作思路及问题建议，与会人员作交流发言。

林海涵指出，产业是区域发展的根基命脉、核心支撑，更是决定城市未来竞争力的关键变量。当前区域发展格局深度重构，产业迭代升级节奏持续加快，城市竞争已进入产业比拼、科创角逐的新阶段，龙港要深刻把握时代发展大势，主动转变发展理念、重塑发展路径，坚定不移将现代产业发展作为经济高质量发展的核心抓手，以产业兴带动城市兴，以产业强支撑发展强。

林海涵强调，要坚持科创赋能、创新突围，夯实现代产业高质量发展核心支撑。锚定科技创新引领地位，精准招引高层次科创人才和专业技能人才，筑牢产业人才支撑。高标准搭建科创研发、产业孵化等高能级平台，夯实创新载体基础。紧抓数字经济发展机遇，紧盯人工智能新赛道、新风口，以数字科创赋能产业转型升级。持续强化向上对接沟通，积极争取上级政策、试点、资金等支持，为全市产业迭代升级注入强劲动能。

要坚持项目为王、赋能升级，持续完善全域多元的现代产业体系。聚焦高端产业、新兴领域，精准招引体量足、质效高、带动力强的优质标杆项目，持续优化产业结构。深耕本土产业基础优势，稳步推进传统制造业迭代升级，推动传统产业焕发全新活力。大力发展现代服务业，重点做强生产性服务业，健全产业配套体系。因地制宜培育现代农业新业态，不断丰富产业业态、优化全域产业布局。

要坚持实干为要、服务为先，全力筑牢产业发展落地保障。持续优化营商环境，牢固树立服务企业、服务项目、服务发展的鲜明导向，持续转变工作作风、提升政务服务效能，落实各项惠企政策，主动靠前破解企业发展堵点、难点问题。健全闭环落实工作机制，细化任务清单、压实岗位责任、强化跟踪督办，以务实举措、过硬作风推动各项产业部署落地落细、见行见效，全力开创龙港现代产业高质量发展新局面。

会前，林海涵一行还调研了瓯南汽车城、华造机械科技有限公司。

来 源：龙港发布

原标题： 龙港召开塑造现代产业工作汇报会

记者/谢秀长 章雷雷

本文转自：温州新闻网 66wz.com