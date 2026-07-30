日本熊本地震已致28人死亡
央视新闻客户端 2026-07-30 10:21:41
日本内阁官房长官木原稔在临时内阁会议后的记者会上表示，截至当地时间30日上午6时30分，此次地震中包括正在调查是否与灾害有关联的死亡案例在内，死亡人数已升至28人。
据中国地震台网正式测定，当地时间28日16时27分（北京时间15时27分），日本九州岛发生6.8级地震，震源深度10公里。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 日本熊本地震已致28人死亡
总台记者 林博翰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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