人民网－人民日报 2026-07-30 10:27:51

记者从水利部获悉：水利部根据24小时降雨预报，向河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、山东、河南、湖北、广东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、甘肃、青海等17省份发出“一省一单”靶向预警，通报强降雨覆盖范围县（市、区）名单、水库名单、山洪灾害风险区域及点位，提醒做好水库和淤地坝安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作。

7月28日8时至29日8时，受降雨影响，云南南洛河支流南朗河、金沙江支流鸣矣河，福建沿海后溪，甘肃疏勒河支流党河，吉林图们江支流嘎呀河等5条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.41米，其中甘肃党河发生1965年有实测资料以来最大洪水。

据预报，7月30日至8月3日，受西南季风和冷空气共同影响，四川中部和东南部部分地区将有大到暴雨；长江上游干流及支流岷江、沱江、嘉陵江等主要河流将出现明显涨水过程，岷江支流青衣江大渡河、嘉陵江支流涪江等河流可能发生编号洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水，山洪灾害风险高。根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月29日18时针对四川省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。督促指导地方水利部门密切关注天气变化，加密雨水情监测预报，及时发布预警，强化值班值守和会商研判；科学精准调度防洪工程，紧盯水库安全度汛，强化巡查防守，做到险情抢早抢小，严防水库垮坝；重点做好中小河流洪水和山洪灾害防御，严格落实临灾预警“叫应”机制，及时提请地方政府转移危险区人员，确保人民群众生命财产安全。

来 源：人民网－人民日报

原标题： 水利部向17省份发出“一省一单”靶向预警

针对四川启动洪水防御Ⅳ级应急响应

记者 邓剑洋

本文转自：温州新闻网 66wz.com