新华网 2026-07-30 10:30:54

7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）

美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议，宣布联邦公开市场委员会同意将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，但美联储内部分歧明显。

这一决定符合市场此前主流观点预期，为美联储年内连续第5次维持利率不变。

美联储在声明中表示，尽管中东冲突等因素带来的不确定性处于高位，经济活动仍稳健扩张。通胀相较2%的目标依然处于高位，部分原因是供应冲击推高了能源等行业的价格。联邦公开市场委员会将致力于实现价格稳定。

值得注意的是，联邦公开市场委员会12名成员中有3人在当日投票中反对维持利率不变的决定，他们主张加息25个基点。

7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）

7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）

7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）

来 源：新华网

原标题： 美联储年内连续第5次维持利率不变 内部分歧明显

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com