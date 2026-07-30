美联储年内连续第5次维持利率不变 内部分歧明显
7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）
美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议，宣布联邦公开市场委员会同意将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间不变，但美联储内部分歧明显。
这一决定符合市场此前主流观点预期，为美联储年内连续第5次维持利率不变。
美联储在声明中表示，尽管中东冲突等因素带来的不确定性处于高位，经济活动仍稳健扩张。通胀相较2%的目标依然处于高位，部分原因是供应冲击推高了能源等行业的价格。联邦公开市场委员会将致力于实现价格稳定。
值得注意的是，联邦公开市场委员会12名成员中有3人在当日投票中反对维持利率不变的决定，他们主张加息25个基点。
7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）
7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）
7月29日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会主席凯文·沃什出席记者会。新华社发（李源清摄）
来 源：新华网
记者 刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
全国网媒一线问“新” 温州答“变”见未来社会07-29
-
“后园博时代”，温州园博园如何实现可持续发展？代表在线07-29
-
走访两处老旧小区，看楼栋治理中的文明细节社会07-29
-
赋能数智产业合规发展 温州举办新技术新应用与数据合规出境政策法规宣讲会新闻资料07-28
-
43名广西大学生集体留温就业 校长千里“空降”送来毕业证科教文体07-29
-
集温泉康养+森林度假+高端餐饮于一体 永嘉温泉度假综合体现雏形社会07-29
-
60余位温籍文艺家归乡游园博叙乡情 十大项目签约落地科教文体07-29
-
太会玩了！这群温州大学生做的动画电影，拿了省级知识产权大奖社会07-29
-
100岁谢爷爷的“喜乐金寿”社会07-29
-
昨天平阳的雨下出了“倾盆”气势 明天起最高温将重回35℃以上社会07-29