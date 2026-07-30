平阳县四套班子领导开展“八一”拥军慰问活动

平阳发布 2026-07-30 10:29:51

军歌嘹亮，情谊绵长。“八一”建军节将至，连日来，平阳县委书记孟晓斌、平阳县长陈桂雷、平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋、平阳县委副书记邱忠瑜等平阳县四套班子领导，分赴各地开展拥军慰问活动，向他们致以诚挚的节日问候和崇高敬意，畅叙军民鱼水情谊，共谋军地融合发展。

军歌嘹亮，情谊绵长。“八一”建军节将至，连日来，平阳县委书记孟晓斌、平阳县长陈桂雷、平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋、平阳县委副书记邱忠瑜等平阳县四套班子领导，分赴各地开展拥军慰问活动，向他们致以诚挚的节日问候和崇高敬意，畅叙军民鱼水情谊，共谋军地融合发展。

7月29日，孟晓斌、陈桂雷、曾上俊、陈栋等平阳县四套班子领导率拥军慰问团，满载平阳县人民的深情厚谊，前往市消防救援支队、武警温州支队开展“八一”拥军慰问活动，向广大官兵和消防指战员致以节日的问候和敬意，并与相关负责人开展座谈交流。会上，孟晓斌代表县四套班子和全县人民，向市消防救援支队、武警温州支队长期以来对平阳经济社会发展的大力支持表示感谢，并介绍了我县今年以来经济社会发展取得的成果。他表示，当前平阳正处于提升发展的关键时期，希望广大官兵和消防指战员一如既往地关心支持平阳发展，在维护社会大局稳定、提升应急救援能力、深化军地协作等方面给予更多指导和帮助，共同筑牢平阳安全发展的坚固防线。县委、县政府将坚定不移地支持国防和军队现代化建设，全力做好拥军优属各项工作，用心用情为广大官兵和消防指战员解决实际困难、消除后顾之忧，不断巩固和发展军政军民团结一心、携手共进的良好局面。

7月27日，孟晓斌前往平阳县人武部、驻平部队开展慰问，详细了解部队建设、战备训练、日常执勤、后勤保障等情况，细致询问官兵们工作与生活中遇到的困难和问题，并代表县四套班子和全县人民向全体官兵长期以来守护一方平安、服务地方发展的辛勤付出表示衷心感谢。在抗美援朝老兵申晓闻家中，孟晓斌与老人及其家属促膝长谈，详细了解老人的居住环境、身体状况、生活待遇等情况，感谢老兵为国家建设作出的卓越贡献，并叮嘱老人保重身体、安享晚年。孟晓斌强调，全县上下要牢牢把握新时代双拥工作要求，持续深化军地共建、军民融合，不断创新双拥工作载体、丰富拥军服务内容，持续擦亮双拥工作品牌，凝聚军地同心、携手共进的强大合力，推动全县军政军民团结事业再上新台阶。

7月28日，陈桂雷、邱忠瑜前往武警温州支队执勤三大队、平阳县武警中队，看望慰问驻平部队官兵，详细了解部队日常战备执勤、队伍建设、后勤保障以及工作生活等情况，向全体官兵致以崇高敬意和真挚感谢，并为他们送去慰问物品和节日祝福。陈桂雷希望广大部队官兵一如既往地关心支持平阳地方各项事业发展，积极参与基层治理、乡村振兴等重点工作，持续深化军民鱼水情谊，携手共建平安和谐的幸福平阳；永葆忠诚本色、恪守岗位职责，持续抓实常态化战备训练，不断提升应急处突、维稳安保、抢险救灾的实战能力，坚决做到听党指挥、能打胜仗、作风优良，切实筑牢辖区安全稳定防线。

7月28日，曾上俊前往鳌江、万全等地，走访慰问驻平部队和武警官兵，了解营区环境、日常训练、装备运维、后勤保障及队伍建设等情况，与官兵们亲切交谈，并向大家致以节日祝福与诚挚问候。曾上俊希望，广大官兵要赓续优良传统、苦练实战本领、深化军地协作，一如既往关心支持平阳的建设与发展，携手巩固军民鱼水情谊。他叮嘱属地乡镇、有关部门要扎实做好拥军优属各项举措，落实落细各项保障政策，主动帮助部队排忧解难，携手开创我县双拥共建工作新局面。

7月28日，陈栋前往南麂驻岛部队及民兵哨所，走访慰问一线官兵和民兵，了解部队基础设施建设、日常战备训练及官兵生活保障等情况，并向他们致以节日问候和崇高敬意。他指出，驻岛官兵始终把驻地当故乡、视群众为亲人，在服务地方经济社会发展中发挥了不可替代的作用。他勉励广大官兵继续发扬听党指挥、能打胜仗、作风优良的光荣传统，锤炼过硬本领，勇于担当作为，为平阳经济社会高质量发展再添新功、再谱新篇。

来 源：平阳发布

原标题： 县四套班子领导开展“八一”拥军慰问活动

记者：张炜 徐远虑 张蔚旻 李凌峰 李梦/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com