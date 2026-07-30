文成县委书记罗招政赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动

文成发布 2026-07-30 10:44:06

7月29日下午，文成县委书记罗招政率队前往武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”建军节慰问活动，代表文成县委、县政府和文成县人民向广大武警官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意，感谢他们一直以来的无私奉献与辛勤坚守。

7月29日下午，文成县委书记罗招政率队前往武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”建军节慰问活动，代表文成县委、县政府和文成县人民向广大武警官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意，感谢他们一直以来的无私奉献与辛勤坚守。文成县领导张呈念、张乐阳、李标、雷旭燕等陪同。

在武警温州支队和市消防救援支队，罗招政与部队官兵、消防指战员亲切座谈、深入交流，对他们一直以来支持地方经济社会发展，保护一方稳定平安所作出的贡献表示衷心感谢。他希望广大武警官兵和消防指战员们继续发扬优良传统，牢记使命担当，不断巩固发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，携手谱写“军民团结一家亲”的新篇章。他表示，文成县委、县政府将始终传承弘扬拥军优属光荣传统，全力支持部队建设，不断巩固和发展军政军民团结的良好局面。

武警温州支队和消防救援支队的官兵们对文成县委县政府和全县人民长期以来给予的关心、支持与帮助表示衷心的感谢。他们表示，将继续弘扬拥政爱民的优良传统，不断提升风险防控能力，切实担负起保一方平安、护社会稳定的重任，为地方经济社会发展、人民安居乐业提供坚实保障。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动

记者：夏季 雷思涵 陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com