泰顺县领导赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动

泰顺发布 2026-07-30 10:44:06

在“八一”建军节来临之际，7月29日，泰顺县领导张银贵、雷全勉、赖立峰、许方航赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动，向武警官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

在“八一”建军节来临之际，7月29日，泰顺县领导张银贵、雷全勉、赖立峰、许方航赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动，向武警官兵、消防指战员致以节日问候和崇高敬意。

▲张银贵一行走访慰问武警温州支队

每到一处，张银贵都与官兵们亲切交谈，并向广大武警官兵、消防指战员致以崇高的敬意和亲切的节日问候，对武警温州支队、市消防救援支队一直以来对泰顺经济社会发展给予的关心支持表示衷心感谢。

座谈中，张银贵简要介绍了泰顺县经济社会发展良好态势。他表示，近年来，泰顺高质量发展的良好局面、和谐稳定的社会环境，离不开广大武警官兵、消防指战员的鼎力支持和无私奉献。下步，泰顺县委县政府将深入贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述精神，积极落实拥军优属各项政策举措，全力保障部队建设发展需求，常态化深化军地互动、深化双拥共建工作。立足山区县域特色，持续打造双拥工作亮点、擦亮双拥创建品牌，推动军政军民共建共享、走深走实，全力当好人民子弟兵的坚强后盾，持续书写军地同心、军民同心的鱼水深情新篇章。希望武警官兵、消防指战员一如既往地关心支持泰顺发展，继续为泰顺深入实施“1611登峰行动”、加快建设“两区两高地”提供支持、贡献力量。

武警温州支队、市消防救援支队对泰顺经济社会发展所取得的成效致以祝贺，表示将深入贯彻落实习近平强军思想，始终牢记初心使命、坚守岗位职责，持续发扬拥政爱民优良传统，主动融入地方发展大局，维护社会稳定、保障人民安居乐业，为泰顺加快建设“两区两高地”添劲助力。

来 源：泰顺发布

原标题： 县领导赴武警温州支队、市消防救援支队开展“八一”慰问活动

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com