泰顺县委书记张银贵等慰问高考优秀学子代表

泰顺发布 2026-07-30 10:44:06

近日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别带队走访慰问泰顺县2026年高考优秀学子代表，向金榜题名、即将开启人生新征程的优秀学子致以热烈祝贺，向参加高考的全体学子表示美好祝愿，向潜心育人的广大教育工作者、全力支持孩子求学的学生家长致以诚挚问候。

近日，泰顺县委书记张银贵，泰顺县委副书记、县长陈钷分别带队走访慰问泰顺县2026年高考优秀学子代表，向金榜题名、即将开启人生新征程的优秀学子致以热烈祝贺，向参加高考的全体学子表示美好祝愿，向潜心育人的广大教育工作者、全力支持孩子求学的学生家长致以诚挚问候。

近年来，泰顺县始终把教育摆在优先发展的高度，持续加大教育投入，优化教育资源配置，深化教育综合改革，全县教育教学质量稳步攀升，一批批优秀学子圆梦名校、逐梦远方，教育事业呈现出蓬勃发展的良好态势。

▲张银贵走访慰问高考优秀学子张振轩

在今年的高考中，张振轩、梅富程以优异成绩分别被清华大学、东南大学录取。张银贵一行先后来到张振轩母校泰顺中学和梅富程家中，与学生、家长及学校老师促膝畅谈、温情交流，细致了解他们多年求学路上的坚持与付出、备考的心路历程，认真倾听他们的专业方向、学业规划与未来理想抱负。他说，两位学子凭借日复一日的坚持与拼搏，在高考赛场斩获优异成绩，为青春交上了亮眼答卷，也为全县广大青少年树立了榜样标杆。

他指出，金榜题名是人生新的起点，而不是奋斗的终点。高等学府名师荟萃、资源富集、人才云集，是精进学识、开阔视野、淬炼本领、重塑格局的广阔舞台。希望两位学子始终保持谦逊低调、虚心向学的良好心态，主动对标优秀、持续精进成长，在新的求学征程上勤学善思、笃行不怠，扎实掌握专业知识、积累综合能力、拓宽人生格局，以久久为功的奋斗姿态奔赴更远的山海。同时常怀桑梓之情、心系家乡发展，将来以学识回馈故土、以青春建设家乡，把个人理想融入县域发展，让青春之花在实干奋斗中绚烂绽放。

张银贵表示，教育是民生之本、发展之基，是支撑县域长远发展的核心底气。泰顺县委县政府始终坚定不移实施教育优先发展战略，持续优化教育资源、涵养崇学风尚，用心用情为广大学子成长成才铺路搭桥。全县广大教育工作者要坚守立德树人初心，深耕教坛、潜心育人，持续提升教育教学质量，促进学生思维能力和创新能力全面发展。相关部门要持续聚焦教育发展、聚力人才培育，不断夯实教育发展根基，持续擦亮“学在泰顺”品牌，为我县深入实施“1611登峰行动”、推动泰顺高质量发展源源不断积蓄青春动能、注入新生力量。

陈钷先后走访慰问黄奥博、林雨婷，与他们亲切交谈，详细询问学习经历、报考专业及入学准备等情况。陈钷说，两位同学以优异成绩考入清华、浙大，是全县人民的骄傲。他勉励两位学子把大学当作新起点，尽快融入校园生活，继续保持专注笃学的定力和韧劲，打牢专业基础，拓展眼界格局，积极参与社团活动和社会实践，全面提升综合素质。同时，希望两位学子在外求学期间心系家乡，多关注泰顺发展变化，讲好泰顺故事、传播好泰顺声音，为家乡建设贡献青春智慧和力量。

陈钷强调，泰顺县上下要始终坚持教育优先发展战略，持续深化教育教学改革，创新人才培养模式，做好培优拔尖工作，不断提升教育教学质量。要加大教育投入力度，优化资源配置，用足用好各项助学政策，切实解决困难家庭学子后顾之忧。要进一步营造尊师重教、崇文尚学的浓厚氛围，激励广大学子以优秀榜样为引领，见贤思齐、奋发有为，努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

泰顺县委常委、副县长刘一忠，泰顺县人民教育基金会会长胡昌迎参加慰问活动。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵陈钷慰问高考优秀学子代表

记者：王文慧、胡佳妮 摄影：孙斌、王光宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com