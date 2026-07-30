瓯海发布 2026-07-30 10:44:06

7月29日，瓯海区文学艺术界联合会第五次代表大会召开，全面总结过去五年全区文艺工作成效，谋划推动瓯海文艺事业高质量发展迈出新步伐。

7月29日，瓯海区文学艺术界联合会第五次代表大会召开，全面总结过去五年全区文艺工作成效，谋划推动瓯海文艺事业高质量发展迈出新步伐。瓯海区委书记刘云峰，省文联副主席、市文联党组书记、主席周新波参加会议并讲话。瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、胡晓立、周金平、寿宇飞、徐海曼、金海敏参加。团区委代表群团组织致贺词。

刘云峰代表瓯海区四套班子领导，向大会的召开表示热烈的祝贺，向全区广大文艺工作者致以崇高敬意和诚挚问候，并充分肯定近年来瓯海区文联取得的工作成绩。希望广大文艺工作者始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，做到眼前有方向、胸中有匠心、心里有人民，当好心怀大局、服务发展的时代同行者，当好守正创新、追求卓越的精品锻造者，当好扎根基层、文化惠民的深情奉献者，推动文艺真正走进千家万户、温润百姓心灵，让文艺精品成为瓯海文化的最好名片、时代精神的生动注脚，为全面展现基本实现社会主义现代化“科教新区、山水瓯海”生动图景贡献更多文艺力量。瓯海区委区政府也将一如既往地重视和支持文联工作，为文艺事业繁荣发展创造更好条件、营造更优环境。

周新波代表市文联对大会的召开表示热烈祝贺，他希望瓯海区文联和全区文艺工作者要铸牢政治之魂，深学细悟习近平文化思想，让文艺创作始终与时代同向、与党政同心。要赋能发展之要，主动对标全区重点发展部署，把文艺工作嵌入城市建设、乡村振兴、文旅融合各领域。要深耕人民之需，创作出更多反映人民心声、贴近人民生活的优秀作品，让文艺真正走进千家万户。要高扬创作之帆，精心打磨思想精深、艺术精湛、饱含瓯海印记的精品力作，以笔墨光影讲好瓯海故事。要凝聚奋进之力，构筑百花齐放、人才辈出的瓯海文艺新格局，为温州文艺高质量发展树立新的标杆。

会议审议通过瓯海区文联第四届委员会工作报告和新修改的文联章程；选举产生区文联第五届领导机构，周卢琴当选瓯海区文联主席。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区文学艺术界联合会第五次代表大会召开

作者：吴佳佳 吴宇洲 王斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com