瓯海区委常委会召开会议 传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要指示精神
7月29日，瓯海区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，研究部署瓯海区贯彻落实意见。瓯海区委书记刘云峰主持会议。
会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在上海考察时的重要讲话精神，全面践行人民城市理念，深入实施新一轮“强城行动”，高质量推进城市更新，扎实推进“好房子、好小区、好社区、好城区”建设。要扎实推进基本公共服务一体化，精准配置医疗、养老、托幼、文化、商业等公共服务资源，提升居民生活便利度。要提升社区治理水平，深化党建引领“三方协同”共治机制，加强业委会规范化运行，切实提升基层治理效能。
会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神，扎实做好防灾减灾工作，强化风险意识和忧患意识，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，加强地质灾害、森林火灾、暴雨洪涝等风险隐患排查整治，充分发挥“人防+技防”作用，加密风险监测预警，完善应急预案，做到早发现、早处置。要统筹抓好安全生产各项工作，严防高温天气下用火用电用气安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。
会议还传达学习《关于当前我省意识形态领域形势的通报》，研究部署瓯海区贯彻落实意见。会议指出，意识形态工作是党的一项极端重要的工作，要坚持党对意识形态工作的领导，压紧压实意识形态工作责任制，切实守牢各类思想舆论阵地，持续巩固壮大主流舆论，讲好高质量发展的瓯海故事，进一步凝聚强大精神力量。
来 源：瓯海发布
记者：卢芊好 徐津镭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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