乐清发布 2026-07-30 10:41:52

7月29日下午，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要论述、重要指示、重要批示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

7月29日下午，乐清市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要论述、重要指示、重要批示精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于强军兴军的重要论述精神，突出政治引领，深学笃行习近平强军思想，坚定不移贯彻新时代军事战略方针，筑牢广大官兵听党指挥的思想根基，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要夯实援战基础，聚焦服务主战、保障打赢使命任务，积极探索国防动员、全民国防教育创新发展模式，不断提升国防动员能力和后备力量建设水平。要弘扬双拥传统，健全完善军地联席会议等制度，落实退役军人安置、军人军属优待、优抚帮扶等政策，营造尊崇军人、热爱国防的良好氛围，不断巩固坚如磐石的军政军民团结局面。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神，始终绷紧安全之弦，牢固树立底线思维和极限思维，坚持人民至上、生命至上，把困难估计得更充分一些、把风险思考得更深入一些、把措施落实得更严密一些。要抓实排查整治，坚持“汛期不过、检查不停、整改不止”，总结用好防汛防台经验做法，地毯式查清地质灾害点等风险隐患，统筹抓好安全生产各项工作，坚决守护人民群众生命财产安全和社会大局平安稳定。要强化担当作为，全面压实安全生产“四方责任”和防汛防台包保责任，深入分析各自领域安全形势，找准问题、做实举措，形成一级抓一级、层层抓落实的防控体系。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《关于浙江推进共同富裕示范区建设进展情况的调研报告》上作出的重要批示精神，坚持发展为要，主动服务和融入新发展格局，聚力做强工业经济、港口经济、文旅经济“三大支撑”，推动实现经济质的有效提升和量的合理增长，全面夯实推进共同富裕的物质基础。要坚持守正创新，立足本地资源禀赋和发展阶段，系统梳理工作短板，找准攻坚突破方向，及时梳理提炼特色亮点和成熟做法，主动做好宣传推介，全方位、多角度展示在“八八战略”大框架下乐清推进共同富裕的实践成果。要坚持久久为功，牢固树立“没有走在前列就是风险、就是失职”的争先意识和责任意识，大力弘扬“六干”作风，沉下心来干实事、扑下身子抓落实，全力打造共同富裕示范区县域标杆。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com