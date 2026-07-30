瑞安市四套班子领导开展“八一”拥军慰问活动：用心用情做好双拥工作 巩固发展军政军民团结

瑞安发布 2026-07-30 11:02:33

在“八一”建军节来临之际，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导连日来走访慰问驻瑞部队、武警官兵、消防救援指战员、退役军人、军烈属和其他优抚对象，向大家致以节日祝福和崇高敬意，感谢他们为国防事业发展和瑞安经济社会发展所作的贡献。

在“八一”建军节来临之际，李剑锋、陈汉存、应希克、林政洪、徐龙升等瑞安市四套班子领导连日来走访慰问驻瑞部队、武警官兵、消防救援指战员、退役军人、军烈属和其他优抚对象，向大家致以节日祝福和崇高敬意，感谢他们为国防事业发展和瑞安经济社会发展所作的贡献。

瑞安市委书记李剑锋来到瑞安市消防救援局，亲切慰问奋战在一线的消防指战员，详细了解执勤备战、应急救援等情况。他指出，消防救援队伍赴汤蹈火、冲锋在前，有力保障了人民群众生命财产安全，希望大家继续砥砺过硬战斗精神、磨炼专业本领，以高水平消防安全护航瑞安高质量发展。

随后，李剑锋前往驻瑞某部队，一一询问了解官兵们的学习、训练和生活等情况，感谢驻瑞部队积极服务地方发展、有力推进国防建设。他说，广大官兵把瑞安当第二故乡、把群众当亲人，军地之间结下了深厚的鱼水情谊。希望大家始终保持人民子弟兵的英雄本色，强化共建共融，为奋力谱写中国式现代化瑞安新篇章提供坚强支撑。各地各部门要扎实做好新时代双拥工作，全力服务保障部队建设，主动为官兵办实事解难题，巩固发展坚如磐石的军政军民团结。

在东山街道上埠村，李剑锋走访慰问烈士遗属孙美英，关切询问老人身体状况和生活情况，叮嘱属地街道和有关部门带着感情和责任做好拥军优属工作，尽心尽力排忧解难，让军烈属真切感受到党委政府的牵挂关怀；要赓续红色血脉，大力弘扬英烈精神，在全社会营造拥军崇军的浓厚氛围。

瑞安市委副书记、市长陈汉存，市委副书记、政法委书记、社工部部长徐龙升来到海警瑞安工作站、驻瑞某部队开展拥军慰问活动，详细了解官兵日常战备训练、工作生活保障等情况，向他们致以节日的诚挚问候和崇高敬意，对广大官兵长期以来为瑞安经济社会发展作出的贡献表示衷心感谢。

陈汉存指出，希望广大官兵牢牢践行“听党指挥、能打胜仗、作风优良”要求，聚焦主责主业，深化军地协同，主动融入地方发展大局，忠诚履职、勇挑重担。市委、市政府将一如既往支持国防和军队现代化建设，传承和弘扬双拥光荣传统，全面落实拥军优属各项政策，用心用情解决官兵后顾之忧，全力为部队建设发展创造更优条件、提供更强保障。

瑞安市人大常委会主任应希克率队到驻瑞某部队、瑞安市人民武装部慰问，和部队官兵亲切交流，并送上诚挚的节日祝福和慰问物资。应希克希望广大部队官兵继续秉承光荣传统，在加强部队全面建设的同时，将部队所能与地方所需、群众所盼紧密结合，持续参与和支持瑞安经济建设和社会发展，在服务地方大局上多作贡献，为守护一方平安再立新功。

瑞安市政协主席林政洪率队到瑞安市军队离退休干部休养所、武警瑞安中队慰问。林政洪与军队离退休干部和官兵们亲切交流，了解他们的生活和工作情况。他叮嘱相关部门精准落实优抚政策，主动帮助解决军队离退休干部实际困难；鼓励全体官兵要坚定理想信念，勤于学习锻炼，不断提升自身综合素质，为瑞安经济发展、社会稳定作出新的贡献。

瑞安市领导朱建芳、魏振好、张纪恩、王渊、金建宇等分别参加相关慰问活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市四套班子领导开展“八一”拥军慰问活动：用心用情做好双拥工作 巩固发展军政军民团结

记者：陈豫州 潘敏洁 金冬冬 周小玲/文 孙凛/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com