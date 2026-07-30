新华网 2026-07-30 11:09:01

美国媒体日前披露，美国国防部长赫格塞思上周向欧洲盟友提出在霍尔木兹海峡建立联合巡逻力量的计划，遭到这些国家冷淡回应。

美国媒体日前披露，美国国防部长赫格塞思上周向欧洲盟友提出在霍尔木兹海峡建立联合巡逻力量的计划，遭到这些国家冷淡回应。

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

《政治报》以多名英国、美国和欧洲官员为消息源报道，赫格塞思24日与英国国防大臣韦斯·斯特里廷通话时提出建立巡逻力量的想法，两人重点讨论了英美两国如何能撮合盟友支持美国在海湾的防御行动，而非攻击行动。

赫格塞思、斯特里廷和法国国防部长卡特琳·沃特兰27日举行三方通话，继续讨论上述计划。

报道称，美国希望英法能协助领导这项巡逻行动，斯特里廷正拉拢其他欧洲国家“入伙”。但知情人士称，这一提议在欧洲遇冷。一些欧洲国家表示，只有海湾实现持久停火，他们才愿意参与巡逻。报道没有说明具体哪些欧洲国家拒绝美方提议。

英法两国今年4月表示，将在条件允许时牵头一项防御性多国行动，以保障霍尔木兹海峡航运安全。法国总统马克龙5月重申，这一护航倡议只有在美国和伊朗的敌对行动结束后才具备实施条件。

德国国防部本月23日说，鉴于伊朗战事仍在持续，当前尚不具备出兵维护霍尔木兹海峡航道的条件，德国计划今后几天将两艘军舰从亚丁湾调往地中海东部。

两名欧洲官员说，欧洲国家一直不满美国在2月底打击伊朗前未提前通气。他们认为，美国没有将欧洲国家视为真正合作伙伴，贸然参与美方牵头的巡逻行动既不安全、更不明智。

来 源：新华网

原标题： 美媒：欧洲冷对美国所提霍尔木兹海峡巡逻计划

作者 王宏彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com