新华网 2026-07-30 11:09:37

韩国东南部多地29日气温创历史新高，釜山市气温打破122年来最高纪录；首都首尔市当天也发布高温预警。

韩国东南部多地29日气温创历史新高，釜山市气温打破122年来最高纪录；首都首尔市当天也发布高温预警。

韩国气象厅数据显示，韩国东南部庆尚南道梁山市29日午后出现40.3摄氏度高温，创下2008年以来最高气温纪录。据韩联社报道，这是韩国连续第三年有地区气温超过40摄氏度。梁山市26日出现39.3摄氏度高温，追平2024年的高温纪录。

釜山市当天午后测得38.8摄氏度气温，创下1904年有气象记录以来最高温纪录。釜山此前最高气温纪录为2016年测得的37.3摄氏度。

7月17日，市民在韩国首尔汉江公园纳凉。新华社发（全休相摄）

首尔市南部地区29日午后体感温度达到35.1摄氏度。韩国气象厅当天早些时候把首尔市东部和西南部部分地区的高温预警级别由“注意”升至“警报”。这是首尔今年入夏以来，韩国气象厅第二次发布高温警报。据韩联社说法，发布高温“警报”标准为最高体感温度在35摄氏度以上的天气持续两天以上，或高温天气可能会在广大地区造成重大损失；“注意”则为最高体感温度在33摄氏度以上的天气持续两天以上，或高温天气可能会造成重大损失。

据韩联社报道，5月15日以来，韩国已有1557人因高温患病，其中9人死亡。受持续高温天气影响，韩国每日平均有70余人因高温引发的疾病入院就诊。

来 源：新华网

原标题： 高温炙烤韩国 釜山破122年来最高气温纪录

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com