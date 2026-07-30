俄罗斯寻求逮捕“电报”创始人
新华网 2026-07-30 11:10:16
俄罗斯联邦安全局29日发布声明，寻求逮捕社交媒体“电报”创始人、首席执行官帕维尔·杜罗夫，他因涉嫌协助恐怖活动受到刑事指控，被列入全球通缉名单。
俄罗斯联邦安全局29日发布声明，寻求逮捕社交媒体“电报”创始人、首席执行官帕维尔·杜罗夫，他因涉嫌协助恐怖活动受到刑事指控，被列入全球通缉名单。
2026年5月16日，行人走在俄罗斯首都莫斯科街头。新华社记者冯开华摄
俄联邦安全局在声明中说，乌克兰情报部门利用“电报”平台的频道、聊天工具密谋在俄罗斯境内搞破坏、支持恐怖主义活动、谋杀及网络诈骗，导致重大人员伤亡及数十亿美元财产损失，而“电报”管理方没有删除上述频道和聊天工具。依据俄罗斯刑法，对杜罗夫提起刑事指控并把他列入全球通缉名单。
2024年8月24日，法国警方在巴黎近郊的布尔歇机场逮捕杜罗夫，并将其移交法院。同年8月28日，法国检方正式启动调查，提出10项指控，其中管理的网络平台纵容非法交易罪名若成立，最重可判10年监禁。杜罗夫当天缴纳500万欧元后获得保释，于2025年11月离开法国。
杜罗夫在俄罗斯出生，现年41岁，持有法国、阿联酋护照。杜罗夫上周在“电报”发文称身在格鲁吉亚，但他眼下身处何处仍不明确。
来 源：新华网
原标题： 俄罗斯寻求逮捕“电报”创始人
记者 包雪琳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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