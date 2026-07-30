新华网 2026-07-30 11:10:58

国际足联29日宣布，已经启动纪律调查程序，将对阿根廷足协和阿根廷球员等在美加墨世界杯上的多项违规违纪行为展开调查。

国际足联29日宣布，已经启动纪律调查程序，将对阿根廷足协和阿根廷球员等在美加墨世界杯上的多项违规违纪行为展开调查。

国际足联公告中表示，鉴于阿根廷队在世界杯多场比赛中涉及球迷发表歧视性歌曲和手势、延迟开球、未遵守比赛及安全协议、球队与观众展示不当信息以及观众投掷杂物等行为，国际足联纪律委员会已对阿根廷足协启动纪律程序。

与此同时，国际足联宣布将对世界杯决赛赛后冲突展开调查。当地时间7月19日在美国纽约新泽西体育场进行的世界杯决赛中，西班牙队1:0战胜阿根廷队。赛后，数名阿根廷队球员和工作人员与西班牙队球员发生冲突。

7月19日，双方球员在比赛后爆发冲突。新华社记者 贾浩成 摄

国际足联表示，阿根廷队球员莱安德罗·帕雷德斯、纳韦尔·莫利纳和教练组成员罗伯托·阿亚拉被指控涉嫌违反《国际足联纪律准则》“袭击或侵犯他人行为”条款。其中，帕雷德斯涉嫌3项指控，莫利纳涉嫌2项指控，阿亚拉涉嫌1项指控。

此外，莫利纳和队友蒂亚戈·阿尔马达以及西班牙队球员加维还被指控涉嫌违反《国际足联纪律准则》“非体育道德行为”条款，也将接受国际足联调查。

国际足联表示，所有被指控的人已获得陈述其立场的机会，国际足联纪律委员会将在适当时候作出决定。

来 源：新华网

原标题： 国际足联：对阿根廷足协的违规违纪行为展开调查

本文转自：温州新闻网 66wz.com