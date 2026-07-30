网传“河南南阳楼房被冲进河中”系谣言（2026·07·30）

全国网络辟谣 2026-07-30 16:21:03

辟 谣 网传“河南南阳楼房被冲进河中”系谣言

详情：近日，有短视频平台账号发布视频称：“南阳卧龙区蒲山镇，一夜暴雨，河水暴涨，一栋临河楼房轰然倒塌”，引发关注。经核实，该视频实为2021年某水库泄洪时拍摄的旧画面，与近期汛情无关，系移花接木的不实信息。此前该视频曾多次被翻炒传播，相关部门已依法处置。（来源：“清朗河南”微信公众号、南阳市互联网举报和辟谣平台）

科 普 “垃圾不够烧”？真相调查来了

详情：在社交媒体上，所谓“垃圾不够烧”“垃圾分类没必要了”等议论引发广泛关注。一些地方的垃圾焚烧发电厂产能富余，甚至出现焚烧企业跨区抢垃圾的现象，引发“垃圾变少了”的误读不断在互联网蔓延。

事实上，不是垃圾“没了”，而是治理目标升级了。目前，全国80%以上城市完成了陈年“垃圾山”整治，填埋场封场修复、生态复绿正在成为主流。2021年前后，上海、深圳和广州率先实现原生生活垃圾零填埋，北京也于2024年迈入这一行列。至此，北上广深不再有接收原生垃圾的填埋场。

填埋场逐渐“退休”，但垃圾并没有消失。它们被送到一个地方——焚烧发电厂。2021年，《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》将焚烧设施建设定位为“全面推进”，规划到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到每天80万吨左右。同时，焚烧处理技术也在不断进步，特别是基本解决了公众普遍关切的二噁英排放问题。历经技术引进、消化吸收与自主创新，我国的垃圾焚烧炉已从早期简易焚烧设备，升级为集高温燃烧、热能回收、烟气净化、智能控制于一体的现代化环保装备。

我国以焚烧为主的城市生活垃圾处理格局逐步稳定。住房城乡建设部数据显示，截至2025年11月，我国城市生活垃圾焚烧处理能力占比78.1%，较“十三五”末增加19.2个百分点。“十四五”期间，全国焚烧处理能力目标为80万吨/日，实际超额完成44.7%，建成能力稳居全球第一。

未来垃圾还需要分类吗？

垃圾分类依旧重要，但分类标准正在变化，要因地制宜调整优化，重点突出可回收物。目前可回收物占生活垃圾总量的比例在20%—30%左右。健全可回收物回收体系，有利于生活垃圾资源化转化，把“垃圾”变成“原料”“资源”，形成“垃圾—原料—产品”的闭环应用，既是实现垃圾减量的重要抓手，也是引导全社会践行绿色低碳生活方式的重要途径。（来源：“新华社”微信公众号）

通 报 广东惠州公安公布4起编造传播涉灾网络谣言典型案例

详情：7月26日凌晨，今年12号台风“红霞”正面登陆惠州，涉灾舆情引发广泛关注。在此期间，个别网民为博取流量，故意编造灾情谣言，制造公众恐慌，扰乱社会秩序，最终受到法律制裁。近日，广东惠州公安网安部门快速依法查处9起虚构灾情、扰乱公共秩序案件，9名造谣人员被依法查处。现公布4起典型案例：

案例一：7月26日，惠东公安巡查发现，网民董某为吸粉引流、博取关注，将外省市路面大量车辆浸泡水中的视频移花接木，制作“惠东黄埠暴雨致大量车辆被淹”的虚假信息在短视频平台发布，误导群众，引发恐慌，造成不良社会影响。

案例二：7月26日，惠东公安巡查发现，网民王某为吸粉引流、博取关注，在网络下载他人塔吊雨中作业的视频，并配文“台风来了而我还在塔吊上该怎么办挺急的”，编造“台风天其被困塔吊”的虚假信息，在短视频平台发布，引发网络关注。

案例三：7月26日，博罗公安巡查发现，网民曾某为吸粉引流、博取关注，在惠州市已公布全市“五停”措施后，仍在某短视频平台发布“台风天还要送10单外卖”的不实信息，误导广大群众，造成不良社会影响。

案例四：7月26日，博罗公安巡查发现，鲍某利用AI技术拼接生成“一外卖小哥抱着电线杆被吹起”的视频，并配文“广东惠州，大家都在等的台风红霞它来了”，在网络社交媒体发布，误导群众，造成不良社会影响。

目前，属地公安已依法对上述人员进行行政处罚。（来源：“广东网络举报”微信公众号、惠州公安）

通 报 河南开封大雨冲走多人？造谣者被警方处罚

详情：近日，有网民为博取流量、吸引关注，在短视频平台发布不实内容，编造传播“开封下大雨，冲走好几个人”的虚假险情信息。该不实内容借助网络短视频传播速度快、覆盖范围广的特点迅速扩散，极易引发群众恐慌、误导社会公众，造成不良社会影响。目前，河南省开封市鼓楼区公安部门已对该名造谣人员作出行政处罚。（来源：“清朗河南”微信公众号、开封市互联网辟谣平台）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com