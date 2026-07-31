温州日报 2026-07-31 08:13:00

昨天，市委十三届十次全体（扩大）会议举行。市委常委会主持会议。省委常委、市委书记张振丰讲话，市委副书记张文杰、王军出席。

温州网讯 昨天，市委十三届十次全体（扩大）会议举行。

市委常委会主持会议。省委常委、市委书记张振丰讲话，市委副书记张文杰、王军出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，贯彻落实省委十五届九次全会部署，听取和讨论张振丰受市委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年以来，全市上下牢记嘱托、感恩奋进，深入践行“八八战略”，坚决落实中央和省委决策部署，深入实施“1361”思路举措，牢固树立和践行正确政绩观，坚定扛起经济大市挑大梁的责任担当，扎实推进新一轮“强城行动”，有力推动经济运行稳进提质、创新发展破局起势、城市品质持续提升、改革开放纵深推进、共同富裕成色更足、党的建设全面加强，经济社会发展保持向上向好态势，顺利实现“时间过半、任务过半”。同时也要看到，工作中仍有短板和挑战，要坚定信心决心，强化精准施策，全力攻坚突破。

全会指出，立足“万亿之城”再出发新起点，市委着眼于落实中央和省委对温州“十五五”发展的新定位新使命，坚持一张蓝图绘到底、一任接着一任干，系统谋划确立了“1361”思路举措，标定了温州未来发展的战略坐标和奋斗目标，明确了系统清晰的发展路径和打法体系，凝聚起全市上下再出发的思想共识和行动合力。我们要倍加珍惜当前来之不易的发展局面，始终坚持深入践行“八八战略”，牢记“续写创新史”殷殷嘱托，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省委有要求，温州见行动走在前”；始终坚持在高质量发展建设共同富裕示范区大场景下谋划推进各项工作，不断锻长板、补短板、固底板；始终坚持牢固树立和践行正确政绩观，锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年；始终坚持以改革精神和创新办法应对新形势新问题，准确识变、科学应变、主动求变，不断塑造高质量发展新动能新优势；始终坚持换届和发展“两不误两促进”，干换结合、以干迎换、以换促干，把换届过程转化为狠抓工作落实、推动高质量发展的过程；始终坚持更好统筹发展和安全，把防范化解重大风险隐患牢牢抓在手上，确保社会大局和谐稳定。

全会强调，做好下半年工作，总的是要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，深入实施“1361”思路举措，奋战三季度、跑好下半场，促进经济稳进向好、社会和谐稳定，奋力实现“十五五”精彩开局。

全会强调，高水平建设创新温州，是当前和今后一个时期全市工作的重中之重，是温州高质量发展的“华山一条路”。必须牢牢把握创新温州建设在全局工作中的战略地位，深刻理解“过去创业就是创新，现在创新才能创业”的内在逻辑，让创新成为温州城市的时代标签和温州干部的鲜明气质。必须牢牢把握创新温州建设正处于“破局起势”迈向“全面成势”的关键攻坚期，不断推进制度创新、科技创新、产业创新、文化创新、治理创新，让创新步伐更稳、能级更强、成色更足。必须牢牢把握人工智能大时代赋予创新温州建设的重大机遇，加快建设人工智能创新发展先行市，全力打造“AI示范应用第一城”。必须牢牢把握创新生态是最好的营商环境，打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，持续为“四千精神”注入创新内涵，不断擦亮“来温州·创未来”城市金字招牌，加快实现“在温州看见创新中国”。

全会强调，要更好发挥创新温州对各领域的支点撬动、引领赋能作用，加快打造港产城人融合的创新品质城市，推动创新温州建设从“点上出彩”迈向“面上开花”、由局部优势拓展为整体胜势。要深化教育科技人才一体改革发展，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，办好2026世界青年科学家峰会，高水平推进在温高校、高能级科创平台等发展，用好“问企识才”“科技副总”“产业教授”等机制。要推进“两新”深度融合，实施大孵化器集群量质“双倍增”行动，高标推进“一港五谷”建设，加大场景培育和开放力度。要狠抓人工智能创新发展，强化算力、模型、数据“硬支撑”，加快布局智能算力全产业链，积极培育Token经济，全面实施“人工智能+”行动，建设人工智能应用型人才集聚区和培养基地。要构建一流创新生态，大力推动企业主导的产学研用融通创新，加强“高校+平台+企业+产业链”结对合作与“四题一评”协同攻关双机制联动，建强用好概念验证中心、产业中试平台，推动更多优质金融资源投早、投小、投长期、投硬科技。

全会强调，要强化战略引领，激发创新活力，确保圆满完成全年经济社会发展目标任务。要奋力攻坚经济提质增效，用足用好宏观政策，提速提效项目投资，加快推动消费转型，千方百计拓展市场。要奋力攻坚产业集群培育，坚持“工业强市”战略不动摇，聚焦智能化、绿色化、融合化方向，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，培育壮大“5+5+N”现代产业集群。要奋力攻坚深化改革开放，推动改革项目落地，促进“两个健康”先行示范；深入开展全国跨境贸易便利化专项行动试点，推进金丽温开放大通道建设，持续扩大制度型开放。要奋力攻坚城市能级提升，全面践行人民城市理念，深入实施新一轮“强城行动”，统筹市域联动发展，加快“五城三园”建设，提升城市功能品质，加快全面绿色转型，打造宜居宜业、宜学宜游的现代化人民城市。要奋力攻坚缩小“三大差距”，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，增强内生发展动能，拓宽强村富民路径、推动公共服务提优，深化以县城为重要载体的新型城镇化，加快培育“土特产富”全产业链，高标准推进基本公共服务一体化，加快城乡一体融合高质量发展。要奋力攻坚文化强市建设，深入实施文化建设“八大行动”，扎实推进“文化+科技”“文化+旅游”“文化+民生”，擦亮瓯越文化标识，大力发展文化产业，重塑全域旅游格局，协同周边地区打造“雁楠飞仙海天游”精品游线，推动文旅全域联动高质量发展。要奋力攻坚平安法治建设，持续深化民主法治，创新基层治理，筑牢平安防线，加强“141”基层治理体系规范化建设，大力推进矛盾纠纷化解和信访工作法治化，提升防灾减灾救灾能力，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

全会强调，要当好学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。要强化思想政治引领，坚持用党的创新理论凝心铸魂，扎实推动习近平党建思想学习宣传、研究阐释和教育培训，深化贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署闭环落实机制，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要锻造过硬干部队伍，以“三看”“三破”“三到”选任干部，以高质量换届绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、涵养好生态。要树立大抓基层导向，全面落实“执政重在基层、工作倾斜基层、关爱传给基层”等重要要求，深入实施“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动，推动全市域建强、全领域过硬。要狠抓正风肃纪反腐，驰而不息纠“四风”、树新风，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战，抓紧抓实民生领域信访问题集中治理，进一步实现信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委坚强领导下，牢记嘱托、感恩奋进，牢固树立和践行正确政绩观，推动创新温州建设全面成势，高质量完成全年目标任务，全力做强“一圈一极一中心”，奋力谱写中国式现代化温州新篇章。

来 源：温州日报

原标题： 市委十三届十次全体（扩大）会议举行

深入实施“1361”思路举措 高水平建设创新温州 加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板

市委常委会主持 张振丰讲话

听取和讨论张振丰受市委常委会委托作的工作报告

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com