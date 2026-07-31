在创新中突破 在实干中作答——市委十三届十次全会侧记

温州日报 2026-07-31 08:23:39

7月30日，承载着新的使命与担当，温州市委十三届十次全会拉开帷幕。“立足新起点，要深入实施‘1361’举措，坚持一张蓝图绘到底、一任接着一任干。”响彻会场内外的号召，凝聚起“万亿之城”再出发的思想共识与行动合力。

温州网讯 瓯江潮涌，盛夏流金。

7月30日，承载着新的使命与担当，温州市委十三届十次全会拉开帷幕。这是温州以创新突围、向未来进发的一次全员动员。

“立足新起点，要深入实施‘1361’举措，坚持一张蓝图绘到底、一任接着一任干。”响彻会场内外的号召，凝聚起“万亿之城”再出发的思想共识与行动合力。

“高水平建设创新温州，是温州高质量发展的‘华山一条路’。”贯穿全会报告的创新主线，标注着温州高质量发展的核心密码。

从实验室里的技术攻坚到生产线上的智能转型，从科创平台的能级跃升到产业赛道的前瞻布局，一幅以创新为笔、以实干为墨的发展新图景，正在瓯越大地上徐徐铺展。

接续奋斗

把蓝图变实景

上半年全市GDP增长6%，新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长172.8%；跻身全国最具人才吸引力城市19强，东南Token运营中心落地温州；园博园入选首批“美丽中国”打卡点，带动全城园博吸引市民游客超3300万人次……一项项成绩，是全市上下攻坚克难的生动写照，更是接续奋斗的坚实底气。

聚焦“落实”二字，会场内外凝聚着同样的共识与干劲——

“现场聆听全会报告，令人深受鼓舞、催人奋进。”市发展改革委主任瞿自杰表示，下一步，发改部门将聚焦全面落实市委“1361”思路举措，坚持改革创新，扎实做好重大项目谋划、重大要素保障争取、重大产业发展，提速推动新能源、数字经济等新兴产业发展，积极谋划脑机接口、量子科技等未来产业新赛道，培育壮大科技服务、软件信息等生产性服务业，助力做强“一圈一极一中心”。

城市能级提升，是推动高质量发展的题中之义，更是实现百姓安居乐业的关键支撑。“全会各项部署紧扣全市发展大局，既有高度又有落点。”市住建局局长叶伟琼表示，站在“万亿之城”再出发新起点，住建部门将紧扣市委“1361”思路举措，深入实施新一轮“强城行动”，高质量推进城市更新，全力争取国家级“人工智能+未来人居”应用中试基地，以住建事业的稳进提质，为温州高质量发展贡献更大力量。

“全会报告提出要加快‘五城三园’建设，作为城市建设运营的主力军，我们深感使命如磐。”市城发集团董事长董庆标表示，下步将紧扣市委全会部署，聚焦主责主业，提速瓯江新城开发，加快CBD总部大楼建设，加速推进现有物业空间招商运营；做优园博园长效运营，打造长三角浙闽赣知名文旅IP；攻坚府东路过江隧道等重大基建项目，为全面提升城市能级贡献城发力量。

聚力创新

以新局谋新篇

过去，创业就是创新。现在，创新才能创业。

细看28页的全会报告，“创新”一词高频出现，四个“必须牢牢把握”更是构成了清晰而有力的行动框架——

“必须牢牢把握创新温州建设在全局中的地位；必须牢牢把握创新温州建设正处于‘破局起势’迈向‘全面成势’的关键攻坚期；必须牢牢把握人工智能大时代赋予创新温州建设的重大机遇；必须牢牢把握创新生态是最好的营商环境。”

归根结底一句话：抓发展就是抓创新温州建设，抓创新温州建设就是抓发展。

“全会将创新温州建设提到前所未有的战略高度，为科技创新工作标定了新方位。”市科技局党委书记钱素文表示，科技部门将紧抓深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设这一战略机遇，全力攻坚“四最”创新生态建设，完善重大科创平台体系，推动实施大孵化器集群量质“双倍增”行动与企业研发机构“燎原计划”，建强AI科研联络官队伍，加快布局脑机接口等未来产业特色赛道和新场景建设应用，因地制宜加强基础研究布局，完善多元化科技投入体系，为“在温州看见创新中国”提供硬核科技支撑。

“市委全会对‘人工智能创新发展’的再深化、再动员、再部署为我们锚定了新坐标。”市数据局（市人工智能局）党组书记、局长孙祥光表示，全市数据和人工智能系统将乘势而上、加压奋进，深入组织实施算力强基、数据沃土、创新攻关等七大工程，力争在智能算力、数据要素、垂类模型与应用、智能终端、数字文化等五大产业赛道取得率先突破，牵引带动各行业各领域智能化转型，为温州加快培育千亿级人工智能产业集群注入新动能。

“温州湾新区、龙湾区作为温州科技创新的主阵地、产业升级的主平台，在全市发展大局中责任重大、使命光荣。”龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨表示，下步将统筹推进国家高新区、经开区“进等升位”，继续做深做透“两篇大文章”，更大程度发挥全区创新平台、企业、人才等创新要素集聚优势，在教科人一体改革、新质生产力培育、人工智能发展上加速突破，全力打造“在温州看见创新中国”的主引擎。

会场内，掌声渐息；会场外，步履不停。千万温州人正以奋进姿态，在新赛道上勇毅前行，奋力谱写中国式现代化温州篇章。

来 源：温州日报

原标题： 在创新中突破 在实干中作答

——市委十三届十次全会侧记

记者 黄荣杰 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com