温州日报 2026-07-31 08:25:03

日前，全市机关“习近平党建思想青年说”活动举行。来自市直各单位及各县（市、区）机关工委的180余名机关党员干部齐聚一堂，共同聆听青年心声、共悟思想伟力。

温州网讯 日前，全市机关“习近平党建思想青年说”活动举行。来自市直各单位及各县（市、区）机关工委的180余名机关党员干部齐聚一堂，共同聆听青年心声、共悟思想伟力。

本次活动是我市深化机关青年理论武装、推动习近平党建思想入脑入心的重要载体，旨在搭建青年交流展示平台，引导机关青年从党的创新理论中汲取智慧力量，在思想碰撞中凝聚干事奋进共识。

自活动启动以来，全市各级机关党组织广泛动员、层层遴选，历经多轮比拼，最终16名青年选手站上决赛舞台。他们立足岗位一线，以亲身经历、身边实事为载体，将厚重抽象的理论转化为鲜活可感的温州故事。

由市司法局选送的“00后”海归青年吴润辉带着海外求学见闻抛出思考：为何海外重大工程常年推进迟缓，文泰高速公路却能攻坚克难、如期通车？他以3.5万余件跨国远程公证、62个离散家庭团圆的真实案例作答，把党的领导比作串联法治、民生、发展的引线，织密守护百姓冷暖的民生网络，生动诠释党总揽全局、协调各方的核心引领作用。

由文成县委直属机关工委选送的董学开从“园林”二字拆解治理之道。结合温州园博园实地见闻，他对比古今园林资源分配差异，从孩童一句直白的“近呀”道出公共园林背后的民生初心，细数废弃矿坑蜕变为生态公园、园区免费开放、工业遗存活化利用等城市蝶变图景，讲述党建引领生态文明、践行人民城市理念的生动实践。

由市税务局选送的刘海雯巧用“盲人摸象”“盲人骑马”典故，以辩证思维引导青年理性研判经济形势，点明党的创新理论是青年破局解难、校准方向的思想利器；由市教育局选送的张如意以一瓶文成山泉为微小切口，串联珊溪水源保护、库区群众转产增收的完整故事，讲述基层党组织锚定人民至上、铺就生态共富之路的实践答卷；由鹿城区委直属机关工委选送的杨晓妍立足江心屿基层服务岗位，诠释党建引领基层服务升级、生态治理提质、营商环境优化的实践成效……整场宣讲声声入耳、句句走心，充分展现温州机关青年勤学善思、勇担使命的精神风貌。

经过激烈角逐，吴润辉和董学开获评特等奖。同时，评选出一等奖3名、二等奖5名、三等奖6名，同步选出3名“我最pick的青年主讲人”。

下步，市委宣传部、市委直属机关工委等部门将持续创新学习载体，引导全市机关青年干部深学细悟习近平党建思想，把学习成效转化为履职尽责、攻坚克难的过硬本领，为温州做强“一圈一极一中心”、奋力谱写中国式现代化温州新篇章贡献青春智慧和机关力量。

来 源：温州日报

原标题： 全市机关“习近平党建思想青年说”活动举行 聆听青年心声 共悟思想伟力

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com