企业自建研发机构，如何在温州形成“燎原之势”

潮新闻客户端 2026-07-31 08:27:38

为什么越来越多企业要自建研发机构？究竟能带来什么，怎么建才能少踩坑？记者走访了华峰和金田，听听这两家“吃螃蟹”的研究院怎么说。

7月29日，位于瑞安的华峰集团，大大小小的车停了整院子，来自温州各县市区的两百多人，冲着这家刚揭牌不久的“全国首个无区域民营研究院”华峰集团材料研究院而来，他们抛出同一个问题：“为什么要建这样一个民营研究院？”

让大家产生兴趣，恰是当天在这里举行的温州市企业研发机构高质量建设动员部署会的目的。会上，温州市科技局解读了新印发《温州市企业研发机构培育“燎原计划”（2026-2030年）》，明确提出，早日实现亿元以上制造业企业研发机构全覆盖目标，建设范围也从高企延伸到有场地、有条件、有需求的民企。

受访者供图

政府“动员”背后，民企自建研究院这件事，在温州早已不是被推着走，而是自己往前跑。2024年11月，华峰集团拿下全国首张“无区域”民营研究院营业执照。2021年，温州首家民企全资运营的新型研发机构金田高分子材料研究院成立，虽然规定5年不考核盈利，但已提前一年盈利。

为什么越来越多企业要自建研发机构？究竟能带来什么，怎么建才能少踩坑？记者走访了华峰和金田，听听这两家“吃螃蟹”的研究院怎么说。

华峰：把各路人马“聚”到一起

华峰集团目前在7大产品上做到了全球规模或性能领先，近五年累计研发投入超百亿元。

已经很“大”，如何更“强”？是华峰思考的问题。

受访者供图

在华峰集团材料研究院成立之前，集团和各产业公司都有各自的研发团队，但都相对独立，且分散在全国各地。把分散的力量拧成一股绳，是比砸钱更难的课题。

华峰的解法是“无区域”，把分散在各地的研发资源统一调配，让人才和设备真正流动起来。如今，这些资源被聚到了温州瑞安的华峰集团材料研究院。

解决这种“割裂”，让不少卡住的项目有了新进展。

最近，研究院正在重点攻关“无溶剂氨纶”项目，这项技术研发涉及了集团的三家子公司——集团研究院、TPU公司（热塑性聚氨酯）、化学公司。集团研究院熟悉原理，TPU公司熟悉原材料，化学公司熟悉工艺设备和后道应用，但彼此隔着一堵墙。项目早在集团材料研究院成立前就立项，但因为团队组不到一起，一直磕磕绊绊。

研究院成立后，二三十人的团队从上海、重庆、江苏等地“柔性”地汇聚到瑞安。这种“拽到一起”的模式，效果超出了预期。“TPU公司以前主要针对鞋材、车衣膜等领域，对纤维级TPU材料了解不足。现在化学公司的氨纶技术人员直接提指标要求，TPU技术人员可以马上跟进。”华峰集团材料研究院常务副院长杨晓印表示，这种效果是1+1+1远大于3。截至当前，华峰集团材料研究院已有十几项跨区域协同攻关项目同步推进。

对于华峰这样的行业龙头而言，这种协同创新的价值，不只是多一个产品，而是为整个行业的新材料难题提供解决新方案。

金田：项目立项最快几个小时

如果说华峰的关键词是“整合”，位于龙港的金田高分子材料研究院的故事则绕不开“灵活”。

2019年首届世界青年科学家峰会，金田新材董事长方文彬通过温州市科协牵线，认识了中国科学院院士杨玉良。两年后，在杨玉良鼓励下，金田联合另外两家民企，自筹2000万元注册了浙江金田高分子材料研究院有限公司，成为温州首家由民企全资控股的新型研发机构。

金田高分子材料研究院。受访者供图

这家研究院有什么不一样？一切开销自己掏，所有风险自己扛。优势也很明显：决策快、转身快、不等人。

金田研究院有一套管用的立项机制——技术评委会看方案行不行，商务评委会看市场值不值。小项目，几万元奖励额度以内的，线上提交、线上审批，几个小时就能走完。金田高分子材料研究院副院长徐董说：“风口不等人，如果花几个星期立项，市场可能已经变了。”

快，但不草率。今年起，研究院甚至开始做“减法”——每位研发人员最多主导一个项目，结束才能启动下一个。“为了保证交付率，”徐董说，“立了项就必须完成，不能挂在半空中。”

这种讲求效率的研发风格，市场给出了回应。研究院与温州豪格防伪科技有限公司合作的BOPP塑料纪念币薄膜项目，半年研发成功，解决了市场上缺乏符合高精度印刷与防伪需求的基础材料问题，为温州企业对接中国集邮有限公司这类终端客户提供了材料方案。

而对于投资这家研究院的母体公司而言，以前金田新材的产品卖给中间加工商，是按吨计价，现在通过对接终端需求开发材料，让产品有了更多应用，甚至可以按平方计价。吨和平方，虽然是两个完全不同的单位，表现的却是企业从卖原材料到卖解决方案的质的跃升。

目前，金田高分子材料研究院已与50余家产业链企业签订合作研发协议，去年提前一年实现盈利，账面盈余超1100万。“我们打通的不只是技术，还有全新的市场。”徐董说。

让一线经验助力“燎原”

在华峰集团材料研究院的参观人群中，徐董听得格外认真。有人问她：“你们不再是唯一的全民资研究院了，有压力吗？”

她却摇摇头答：“我希望温州能更快出现一批民企研究院。一个人走得快，一群人走得远。”

受访者供图

两家研究院蹚出了路，也踩过了坑。总结起来：

决心很重要。金田研究院给了研发团队五年不考核盈利的缓冲期，这在民企里不多见。前几年只出不进，如果不是老板咬牙坚持，根本走不到盈利这天。

科学家要“真用”。不是挂个名、合个影。金田创办五年，包括院士在内的专家等，仍深度参与方向制定和难题攻关，这是研究院在市场有竞争力的真正底气。

机制要灵活。每家企业的特点不同，得摸索适合自己的路。华峰的“无区域”解决的是人才多而散的问题；金田也曾尝试引入国资，但因审批周期太长最终放弃。

利益要共享。金田的产品销售额分成，华峰让各子公司共享攻关成果，都把“参与有回报”落到了实处。技术人员的积极性，光靠画饼撑不起来。

当前，温州全市已建成市级以上3200多家研发机构，实现五大主导产业龙头企业研发机构全覆盖，但仍有616家亿元以上制造业企业没有自己的研发机构。大量中小企业面对技术迭代，有心无力。

这些来自一线的探索经验，给了众多已经有一定体量，却还不敢在研发上下决心投入的企业一些信心和可借鉴路径。

为了进一步助力企业建设研发机构，温州的企业研发机构培育“燎原计划”提出到2030年，新增市级研发机构3000家、省级1000家、省级重点企业研究院60家以上。同时，设定“以研发机构能级定资源倾斜”的机制，让设立研发机构的企业，获得享受土地、金融、人才等政策优惠的“入场券”，例如优先选派“科技副总”“AI行业翻译官”进企赋能；市县两级政府服务专班，对尚无研发机构的亿元企业开展“一对一”走访帮扶等。

从企业的自发探索，到政府的系统引导，期待温州企业研究院“燎原”发展。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 企业自建研发机构，如何在温州形成“燎原之势”

记者 周琳子 赵琛璋

本文转自：温州新闻网 66wz.com