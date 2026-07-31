温州日报 2026-07-31 08:29:05

昨日，记者从市住建局获悉，温州再获超长期特别国债强力加持，全市获批既有住宅加装电梯605台、补助资金1.64亿元，项目数量、资金规模均居全省首位，老旧小区居民“上楼难”问题迎来加速破解。

温州网讯 昨日，记者从市住建局获悉，温州再获超长期特别国债强力加持，全市获批既有住宅加装电梯605台、补助资金1.64亿元，项目数量、资金规模均居全省首位，老旧小区居民“上楼难”问题迎来加速破解。

今年国家首次将既有住宅加装电梯纳入超长期特别国债支持范畴，温州抢抓政策窗口，精准谋划项目、高效对接申报，有力扩大民生受益面。根据规定，补助覆盖全市范围内合规建设、业主意见一致的既有住宅小区，资金专项用于电梯设备采购、安装施工、管线迁移等工程建设成本，有效降低楼栋整体自筹费用，减轻居民出资压力。

前一轮申报中，我市2222台老旧住宅电梯更新项目成功争取3.36亿元超长期特别国债。叠加本次加装电梯补助，两类电梯民生项目合计获得国债5亿元。近三年，温州累计获批同类国债10.23亿元，其中2026年获批规模占比48%，创下历史新高。

钱有了，人心还要齐。加装电梯高低层利益平衡，始终是最大堵点。温州坚持“群众事、群众议”，推行“自行协商—社区调解—街道听证”三级矛盾化解机制。鹿城区大南街道仓坦大楼公示期间，一楼6户业主集体反对。街道、社区介入后，经过调解员多轮牵头协商，楼上住户同意给予每户7500元补偿，双方握手言和，工程顺利开工。目前，这一机制已在全市多个老旧小区集中铺开，专职调解员下沉一线，把分歧化解在施工前，大幅提升加装电梯落地率。

审批提速同步为项目落地护航。温州全面推行并联审批、容缺受理，市级层面明确：历史违建不卡审批，不许擅自抬高业主表决门槛，不准增设隐性环节。泰顺、洞头、平阳等地率先跑出审批“加速度”，形成可复制经验。在资金与工程监管上，实施全流程闭环管理，落实工程总承包制，建立“一台一档、全程留痕”管控机制，紧盯材料进场、土建施工、钢结构焊接、电梯安装、竣工验收五大关键环节，通过街道月度巡查、县级常态化飞检，对安全隐患一律停工整改，筑牢质量安全防线。

市住建局相关负责人表示，目前全市超700个项目纳入储备库，形成梯次推进格局。下一步，随着《温州市既有住宅加装电梯管理办法》正式出台，温州将持续加大政策宣传、优化审批服务、完善协商机制，稳步推动加装电梯项目高质量落地，让更多居民畅享“一键直达”，共享城市发展成果。

来 源：温州日报

原标题： 温州加装电梯获1.64亿元专项支持 项目数、资金额居全省首位

记者 邓帆慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com