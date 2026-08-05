温州日报 2026-08-05 08:25:00

今年6月，浙江省政府印发《关于设置温州职业技术大学的通知》，以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学。

温州网讯 温州职业技术大学干部教师会议暨揭牌仪式昨天举行。省委常委、市委书记张振丰出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于高等教育的重要论述和考察浙江重要讲话精神，坚持党的全面领导，坚守职业教育办学初心，落实立德树人根本任务，锚定“高水平职业技术大学”建设目标，聚力做深做透“两篇大文章”，加快走出一条技能型高校的高质量发展道路，为做强“一圈一极一中心”贡献温职大智慧和力量。

市委副书记、市长张文杰主持。省委组织部有关负责同志宣读省委干部任免决定并讲话。省委教育工委、省教育厅有关负责同志宣读《教育部关于同意设置温州职业技术大学的函》。温州职业技术大学党委书记方益权、校长郑信军作表态发言。与会领导共同为温州职业技术大学揭牌。

今年6月，浙江省政府印发《关于设置温州职业技术大学的通知》，以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学。

张振丰代表市委市政府向温州职业技术大学揭牌设立表示祝贺，向教育部和省直部门对温州教育事业发展的关心支持表示感谢。他说，温州职业技术大学的设立之路，铭刻着学校加速特色发展的奋进历程，彰显了学城联动的创新动能。站在跻身本科层次职业学校的新起点，要融入战略大局，加快建设特色鲜明、全国一流的高水平职业技术大学，答好“强国建设、温职何向”的时代命题；要擦亮职教底色，保持职业教育办学方向，答好“职业本科、温职何立”的发展命题；要深化校地协同，聚焦服务地方、赋能产业、助力发展，答好“万亿之城、温职何为”的强城命题，打造校地共生、产教同兴、双向赋能的发展新格局。

张振丰强调，要打造党建引领的职教标杆，坚持把政治建设放在首位，始终把牢社会主义办学方向，形成政治引领有力、思政育人贯通、清廉护航坚实、群团协同高效的党建思政工作格局。要打造创新成势的职教标杆，打造更具竞争力的首位学科和专业群，构建“平台支撑、项目牵引、成果转化、产业服务”的科技创新体系。要打造人才培育的职教标杆，突出学训研创全环节迭代，大力培育精操作、懂工艺、会管理、善协作、能创新的高层次技术技能人才。要打造产业赋能的职教标杆，全面对接温州都市圈及周边现代产业集群培育，做好项目化精准服务，实现教育链、人才链、产业链、创新链深度融合。要加强学校班子和师资队伍建设，打造一支高水平“双师型”教师队伍，形成具有温职辨识度、职业教育特色和全国影响力的文化育人品牌。

市领导吕伯军、陈应许、黄阳栩出席会议。

来 源：温州日报

原标题： 温州职业技术大学干部教师会议暨揭牌仪式举行

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com