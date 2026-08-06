潮新闻客户端 2026-08-06 09:28:00

得益于特色产业发展，今年1至6月，平阳全县规上工业总产值同比增长11.1%。

近日，记者走进位于平阳县的浙江欧诺机械科技股份有限公司生产车间，技术工人正紧盯控制面板调试参数。车间外，一批发往东南亚、欧洲的无纺布制袋设备正打包装车。该公司相关负责人说，旺盛订单背后，既有企业自身技术优势的加持，更离不开平阳印包装备产业链的托举。

作为产业集群龙头企业之一，欧诺公司手握300余项专利，无纺布制袋机国内市场占有率达63%。企业抢抓窗口期加码升级，年产1000台大型印包设备及智能产线扩建项目正在加快推进。项目将建成集研发销售中心、黑灯工厂、智能立体仓库于一体的现代化智造园区。项目负责人介绍，依托本地零部件就近采购、维修配套便捷的优势，项目建设稳步提速。

炜冈科技。受访者供图

龙头领跑，链上企业抱团共赢。平阳的印包装备产业离我们生活很近——点一份外卖咖啡、奶茶，就需要纸杯、标签、包装袋等，而生产它们的机器设备，大概率就产自平阳。目前，平阳已形成“核心部件—智能单机—系统集成—整线解决方案”的产业链条，聚拢204家中小企业，在细分领域各有所长、协同发展。比如，炜冈科技公司主动牵线，吸引专注纸杯、纸碗生产设备的新德宝公司落地平阳，两家企业设备实现无缝联机，整线打包供货成为常态。

产业之间还搭建起相互交流的平台。眼下，平阳县万全镇的高端印包装备智能小镇客厅正在施工提升。“小镇客厅将集中陈列全链条各类装备样品，完整展示从精密零件到成套智能产线的全品类产品。”万全镇相关负责人介绍，展厅落成后，会常态化举办供需对接会、产业链沙龙、技术交流会，不断降低企业配套、沟通成本，产业集聚红利持续释放。

万全镇。受访者供图

产业协同的链条也不断延伸。眼下，海西镇工业母机产业园建设现场一派热火朝天。走进浙江固旺智能高精度数控加工中心厂房，数十吨重的大型数控车床、加工中心等工业母机整齐排布，刀头高速切削金属坯料，精准打磨印包设备所需齿轮、模具、主轴等核心精密配件。这是平阳新招引的项目，为当地印包装备提供精密配件。

创新研发也为产业集群长效发展筑牢底气。在鳌江实验室研发实验室里，研发人员围着检测仪器、试验样机攻关，一边调试印包智能设备控制系统，一边记录新材料、新结构的测试数据，针对高速印刷、自动制袋设备的稳定性、节能性开展迭代试验。

据介绍，得益于特色产业发展，今年1至6月，平阳全县规上工业总产值同比增长11.1%。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 聚链成势 攀高向新 平阳印包装备产业探索内生协同新路

记者 应忠彭 项锐 通讯员 周琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com