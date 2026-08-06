罕见野生白化毛冠鹿现身贵州雷公山国家级自然保护区
贵州雷公山国家级自然保护区5日发布，红外相机监测到野生白化毛冠鹿的活动影像。毛冠鹿为国家二级重点保护野生动物，此次发现是国内有记录以来第五次观测到白化毛冠鹿个体。相关科研成果4日发表在《野生动物学报》。
这是红外相机在贵州雷公山国家级自然保护区拍摄的白化毛冠鹿影像。新华社发
今年3月，雷公山保护区科研人员在梳理红外相机回收监测数据时，意外发现了珍贵影像资料。数据回溯显示，2025年7月至10月期间，保护区在海拔1500余米布设的3处监测点位，先后6次捕捉到这只白化毛冠鹿的野外活动画面，拍摄频次充足、影像画面清晰完整。
从监测画面中可以清晰看到，这只白化毛冠鹿通体覆盖灰白色被毛，仅头部冠毛留存少量深色纹路，与区域内棕黑色体毛的毛冠鹿形成强烈视觉反差，辨识度极高。画面中，它穿梭在森林里，步履稳健、动作灵敏，展现出良好的野外适应能力、健康稳定的生存状态。
这是红外相机在贵州雷公山国家级自然保护区拍摄的白化毛冠鹿影像。新华社发
贵州雷公山国家级自然保护区管理局工程师彭彩淳介绍，动物白化现象多由染色体隐性基因纯合所致，种群近亲繁殖会大幅提升该性状的显现概率。因此，出现白化现象，可能与雷公山保护区森林生态系统完整、地形复杂、生境相对隔离、人为干扰少等因素存在一定关系，这种地理隔离可能导致毛冠鹿不同种群间的基因交流受限。
此次发现为贵州省首次记录，也是国内继湖北神农架、云南高黎贡山、重庆阴条岭及四川木里之后的第5次明确记录。该发现为后续区域野生动物种群保护、基因多样性研究提供重要参考。
来 源：新华网
记者 李黔渝
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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